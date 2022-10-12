Asker eğlencesinde halay çeken temizlik işçileri konuştu: "Mehmetçik kardeşimize motivasyon olsun diye halaya katıldık"

İSTANBUL Sultangazi'de çöp toplamak için gittikleri sokağa asker eğlencesi nedeniyle giremeyince halaya katılan temizlik işçileri o anları anlattı. İşçiler, "Mehmetçik kardeşimize bir moral motivasyon olsun, pozitif enerji olsun' diye halaya katıldık" dedi.

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde 2481 sokakta geçtiğimiz günlerde Erzincan'a gidecek olan Muhammed Cabar isimli genç için, arkadaşları kendi aralarında bir eğlence düzenlemiş, gençler, sokağı girişini trafiğe kapatıp müzik eşliğinde halay çekerek eğlenmeye başlamıştı. Bu sırada çöpleri toplamak için gelen Sultangazi Belediyesi'nde çalışan Tahsin Yüksel, Ali İnan ve Turan Özyer isimli personeller ise sokağa giremeyince, eğlenceyi bölmek istememiş sokağın çöplerini sokak girişindeki çöp aracına elleriyle taşımıştı. Ardından işçiler, bir süre halay çekerek asker ile arkadaşlarına moral olan çalışanlar daha sonra ise tekrar koşarak kaldıkları yerden işlerine devam etmişti. Temizlik işçilerinin oluşturduğu eğlenceli görüntüler ise sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Temizlik işçileri o anları anlattı.

"Askerimize de moral olsun diye eğlencelerine katıldık"

Halay başı olarak dans eden Tahsin Yüksel, "O gün güzel ve heyecanlıydı. Sokağa girmek istedik, eğlenceden dolayı giremedik. Gidip çöplerimizi taşıyıp araca attık. Asker eğlencesi vardı. Askerimize de moral olsun diye eğlencelerine katıldık. O da halkımızın hoşuna gitti. Düğün olduğu zaman kendimi tutamıyorum ister istemez, kanımda var" dedi.

Mehmetçiğe moral ve motivasyon olması için halaya katıldıklarını aktaran Ali İnan ise "Aslında biz o gün rutin olarak çöplerimizi alıyorduk. Bölgeye giremedik. Bölgenin kapalı olmuş olmasından dolayı aracı farklı bir güzergahta bıraktık. Elle çöpümüzü taşıdık. Çöpü taşıdıktan sonra arkadaşlara ben söyledim zaten 'Buyurun, bir gidelim. Mehmetçik kardeşimize bir moral motivasyon olsun, pozitif enerji olsun' gibisinden katıldık. Allah razı olsun askerimizin annesinden bize vermiş olduğu destekten dolayı çünkü o da bizi baya gururlandırdı. Ana habere çıkmanın gururu da tabi bir başka oluyor" şeklinde konuştu.

Halay çekip işlerine kaldığı yerden devam ettiklerini anlatan Turan Özyer de "Biz abilerle her zaman olduğu gibi bölgede çalışıyorduk. Asker eğlencesi olduğunu gördük. Tabi bizde çalışırken eğlenceye girelim bir moral olsun. Hem de bizi kendilerine yakın hissetsinler. Hizmette yakın davranış iyidir. Esnaflar ve aileler sağ olsunlar, bize kolay gelsin diyorlar. Biz de dedik ki bir aile ortamı olmak şartı ile bizde girelim, eğlenelim. Gönül isterdi ki çok uzun kalalım fakat vakit yoktu. İşimize bakmamız lazımdı. Girdik halay çektik, geldik. Arkamızdan dua etmişler, Allah razı olsun. İnşallah tez vakitte asker kardeşimiz ailesine kavuşur" dedi.