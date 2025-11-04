Haberler

Asgari ücretin belirlenmesine günler kala Türk-İş'ten şok karar

Güncelleme:
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısında herhangi bir yeni bir düzenleme yapılmaması halinde komisyon toplantılarına katılmayacaklarını duyurdu.

  • TÜRK-İş, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı değişmezse komisyona katılmayacak.
  • HAK-İş, 2026 yılı asgari ücret görüşmelerine katılmama kararı aldı.
  • DİSK, 2026 yılı asgari ücretinin 45 bin liranın altında olmaması gerektiğini savunuyor.

Asgari ücret için zam maratonu başladı. Milyonlarca çalışan 2026 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak sonucu merakla bekliyor. TÜRK-İŞ Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda temsil dengesi ve karar süreçlerinin değiştirilmesini istiyor. Konuyla ilgili açıklama yapan TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, aralık ayında toplantılarına başlaması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na yapısı değişmezse katılmayacaklarını açıkladı.

"YÖNETMELİK DEĞİŞMEZSE KATILMIYORUZ"

Atalay TÜRK-İş Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, "Sayın Bakan'a geçen hafta da ifade ettik. Bu yönetmelik değişmezse biz buraya katılmıyoruz" dedi.

Atalay, "Ama asgari ücretlinin sorunlarının her gün her dakika söylemeye devam ederiz. Bir an evvel yönetmelik değişirse başkanlar kuruluyla alacağımız karara göre hareket ederiz. Bizim dışımızdaki sendikalar da bu işin içinde olsun bizim için hiç mahzuru yok" ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ DE KATILMAMA KARARI ALMIŞTI

Atalay, geçen yıl asgari ücretin yüzde 30 artışla 2025 yılı için brüt 26 bin 5 lira, net 22 bin 104 lira olarak belirlenmesine tepki göstermişti. Bu yılki Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerine ilişkin de TÜRK-İŞ'in yanı sıra Komisyon'da bulunan diğer işçi temsilcisi konumundaki HAK-İŞ de katılmama kararı almıştı.

DİSK: 2026 YILI ASGARİ ÜCRETİ 45 BİN LİRANIN ALTINDA OLMAMALI

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Aralık ayında başlayacak 2026 yılı asgari ücret görüşmeleri öncesinde dikkat çeken bir çağrı yaptı. Canlı yayında konuşan Çerkezoğlu, asgari ücretin artık ortalama ücret haline geldiğini ve dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırını (92 bin 547 TL) aşamadığını belirterek, 2026 yılı asgari ücretinin 45 bin TL'nin altında olmaması gerektiğini savundu

Yorumlar (13)

Haber YorumlarıBabayaro:

bir şeyi değiştiremiyorsanız niye varsınız neden her ay bir yevmiye alıyorsunuz işçilerden bir işe yaramıyorsanız istifa edin gidin

Haber YorumlarıOrhan Göksel:

hee telefondan danışıklı dövüş olacak o zaman ne farketti

Haber YorumlarıHaci Taştan:

Semdikalar kusurq bakmasın ama boş SONUÇTA HEP HÜKĞMETİN DEDİĞİ OLUYOR. BİR ARPA BOYU İLERLEME KQYDEDEMEYEN SENDİKALARA BANA GÖRE ÜYE OLUP AİDAT ÖDEMEKTE BOŞ.

Haber Yorumlarıvatandaş:

disk in verdiği rakam doğru resmi kurumlarda çalışan en alt tabaka bile 45 bin altında maaş almıyor. bu nasıl adalet? asgari ücret kamuda bile uygulanmıyor.

Haber YorumlarıAlmila Banu:

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
