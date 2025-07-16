Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Mehmet Şimşek asgari ücret açıklaması nedir?

AK Parti'nin Kızılcahamam'da düzenlediği istişare kampında en çok konuşulan konulardan biri de asgari ücret zammı oldu. Ekonomi yönetimiyle milletvekilleri arasında geçen görüşmelerde, asgari ücretin memur maaşları gibi yılda iki kez artırılması yönünde talepler gündeme geldi. Peki, Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

AK Parti'nin üç gün süren Kızılcahamam kampında milletvekilleri, asgari ücretin yılda iki kez zamlanması gerektiğini vurguladı. Öneriye göre, tıpkı memur maaşlarında olduğu gibi ocak ve temmuz aylarında asgari ücret de güncellenmeli. Bu öneri, çalışanlar arasında gelir adaleti sağlanması amacıyla gündeme geldi.

BAKAN MEHMET ŞİMŞEK ARA ZAM İLE İLGİLİ NE SÖYLEDİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu taleplere olumlu yaklaşmakla birlikte, önce bütçe disiplini ve ekonomik denge sağlanmalı görüşünü yineledi. Şimşek, "Bu artışları yapabiliriz ama köklü sorunlar çözülmeden bu zamlar kalıcı olmaz, hızla erir" şeklinde konuştu. Bu açıklama, asgari ücrete ara zam yapılacak mı sorusuna dolaylı bir "şimdilik hayır" yanıtı olarak yorumlandı.

Diğer yandan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücretin 30 bin TL olması için Meclis'e kanun teklifi sunduklarını duyurdu. Özel ayrıca, emeklilere de en az bir asgari ücret verilmesi gerektiğini savunarak bir başka teklif daha sunduklarını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise mayıs ayında yaptığı açıklamada, "asgari ücrete ara zam için konuşmak erken" ifadelerini kullanmış ve beklentilere kapıyı kapatmıştı. Şu an için hükümet cephesinden resmi bir ara zam kararı açıklanmış değil.