Asgari ücrete ara zam yok: 2026'da net 28.075 TL geçerli

Şu an için asgari ücrete ara zam yapılacağına ilişkin resmi bir karar bulunmuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile hükümet kanadından 2026 yılı içinde ek zam yapılacağına dair resmi bir açıklama gelmiş değil. 2026 için belirlenen asgari ücret net 28 bin 75 lira 50 kuruş, brüt 33 bin 30 lira olarak 1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanmaya başladı.

Yıl içinde ikinci bir zam yapılabilmesi için yeni bir düzenleme ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeniden karar alması gerekiyor. Mevcut durumda böyle bir sürecin başlatıldığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak ekonomik koşullarda önemli bir değişiklik yaşanması halinde hükümet tarafından yeni bir karar alınması mümkün. Çalışanlar gözlerini resmi açıklamalara çevirmiş durumda.

2027 yılında uygulanacak asgari ücret için yeni rakamın yıl sonunda yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri sonucunda belirlenmesi bekleniyor. 2027 yılına ilişkin zam oranı henüz belli değil. Şu an için 2026 yılında asgari ücrete ara zam yapılacağı açıklanmadı; mevcut net 28 bin 75 lira 50 kuruşluk asgari ücret geçerliliğini sürdürüyor. Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği asgari ücrette ara zam tartışmaları gündemdeki yerini koruyor.

Kaynak: Haber Merkezi