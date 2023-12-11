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Asgari ücret toplantısı saat kaçta? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihi ve saati hakkında merak edilenler gündemde. Toplantının ne zaman gerçekleşeceği, asgari ücretin ne kadar olacağı konuları çalışanların ve işverenlerin gündemini meşgul ediyor. Peki, Asgari ücret toplantısı saat kaçta? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? İşte detaylar...

Asgari ücret toplantısı saat kaçta gerçekleşecek araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2024 yılı asgari ücretin ilk toplantısı bugün gerçekleşecek. Arama motorlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarihi sorgulatılıyor. Peki, Asgari ücret toplantısı saat kaçta? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını bugün saat 14.00'te yapacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zammında enflasyon kritik bir öneme sahip. Hem Orta Vadeli Program'da hem de Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 65. Bu orana göre 6 aylık enflasyon yüzde 37.76 seviyesinde. Kulislerde konuşulanlara göre, asgari ücret zammında alt sınır yüzde 40. Buna göre 6 aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 37.76'lık oranın en az yüzde 40'a yuvarlanması bekleniyor. Ancak bu oranın refah payı eklemesiyle yüzde 45-50 kadar çıkması gündemde. Eğer zam yüzde 40 olursa asgari ücret 15 bin 963 lira, yüzde 45 olursa 16 bin 533 lira, yüzde 50 olursa 17 bin 103 lira olacak.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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