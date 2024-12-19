ASGARİ ÜCRET TARİHİ BELLİ OLDU! Asgari ücret 2025 ne zaman açıklanacak? Asgari ücret belli oldu mu?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı, ekonomi gündeminin en sıcak başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Yetkililer, 2025 yılı asgari ücret görüşmelerinin detaylarını kamuoyuyla paylaşmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu yıl da tarafların mutabakatıyla bir karar alınacağını belirtiyor. Peki, Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2025 Asgari ücret belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar, 'Toplantıda rakam gündeme gelmedi, önümüzdeki hafta hem rakam hem sonuç gelebilir.' ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU?

Komisyonun üçüncü toplantısına başkanlık edecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşçi ve işveren kesimlerimizden artık bir teklif bekliyoruz" dedi.

Işıkhan, "İnşallah bu teklifi aldıktan sonra tekrar bu sefer başkanlarımızla görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Dördüncü toplantının olup olmayacağına ilişkin soruya ise Işıkhan, "Üçüncü toplantımızı bir gerçekleştirelim. Ondan sonraki duruma bakarız. Ama artık ücret tekliflerinin komisyonumuza gelmesini bekliyoruz." yanıtını verdi.