Asgari ücret için 2027 zam senaryoları: Yeni rakamlar ne olacak?

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı, 2027 yılında uygulanacak asgari ücret rakamına çevrildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2027-2029 Orta Vadeli Program sonrası enflasyon hedefleri netleşirken, yeni ücret için ilk tahminler de gelmeye başladı. Ekonomist Muhammet Bayram, CNN Türk canlı yayınında asgari ücrete en az yüzde 30, en fazla yüzde 35 oranında zam yapılması gerektiğini ve beklediğini söyledi.

Bayram, geçen yıl yapılan yüzde 27'lik artışın hedeflenen enflasyona göre belirlendiğini, gerçekleşen enflasyonun yüzde 28,4 ile hedefin üzerinde kaldığını hatırlattı. Bu yıl sonu için yüzde 28, gelecek yıl için ise yüzde 21 enflasyon öngörüldüğünü belirten Bayram, "Beklenene göre değil, gerçekleşene göre artış yapılmalı, refah payı da verilmeli" dedi. Yüzde 28 ile yüzde 21'in toplamının yüzde 49-50'lik artışa işaret ettiğini ancak tamamının ücrete yansıtılamayacağını ifade eden Bayram, asgari ücretlinin en az yüzde 25'lik artışla desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

2026 için net 28 bin 75 lira 50 kuruş olan asgari ücretin 2027'de ulaşabileceği rakamlar da hesaplandı. Yüzde 20 zamda 33 bin 690 TL, yüzde 25 zamda 35 bin 094 TL, yüzde 30 zamda 36 bin 498 TL ve yüzde 35 zamda 37 bin 902 TL olacak. Bayram, TÜRK-İŞ'in açlık sınırı araştırmasının 37 bin TL civarında olduğunu hatırlatarak, artışın bu rakamın üzerinde kalması gerektiğine dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi