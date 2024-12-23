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ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2025 Ocak asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

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2025 yılı için uygulanacak asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlarca çalışan ve işveren, yeni yıl öncesinde bu sorunun cevabını bekliyor. Asgari ücret miktarını belirlemek için yapılan görüşmeler devam ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın asgari ücret ne zaman açıklanacak? sorusuna dair resmi duyurusu merak ediliyor. İşte, 2025 Ocak ayı asgari ücret zammıyla ilgili tüm detaylar!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayı boyunca çalışmalarını sürdürüyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı bu toplantılardan çıkacak nihai karar, milyonlarca kişinin 2025 yılındaki maaşını doğrudan etkileyecek. Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Enflasyon oranları ve çalışanların yaşam maliyetleri göz önünde bulundurularak belirlenecek olan yeni asgari ücret, Türkiye genelinde milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Asgari ücret açıklaması ne zaman yapılacak? Peki, Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2025 Ocak asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayı boyunca bir araya gelerek işçi, işveren ve hükümetin taleplerini değerlendirmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, 2025 yılı için belirlenecek asgari ücretin en geç Aralık ayının son haftasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2025 Ocak asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde ilk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta, üçüncü toplantısını ise 19 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dördüncü toplantısını bu hafta gerçekleştirecek. Salı veya çarşamba günü yapılacak son toplantıda, Komisyonun yeni asgari ücret rakamını belirlemesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2025 Ocak asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Üçüncü toplantının ardından, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 2025 yılı için asgari ücret taleplerinin 29.583 TL olduğunu açıkladı. Bu talep, enflasyon oranı üzerine refah payı eklenerek hesaplandı. Asgari ücret zam tahminleri;

Yüzde 30 zamla net 22 bin 103 lira

Yüzde 35 zamla net 22 bin 953 lira

Yüzde 40 zamla net 23 bin 803 lira

Yüzde 45 zamla net 24 bin 653 lira

Yüzde 50 zamla net 25 bin 503 lira.

ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2025 Ocak asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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