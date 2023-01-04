Asgari ücret desteği gündeme gelmeye devam ediyor. Asgari ücret desteği nedir, miktarı ne kadar olduğu merak ediliyor. Asgari ücret desteğinden kimler faydalanabilir ve asgari ücret desteği ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, Asgari ücret desteği nedir, ne kadar? Asgari ücret desteğinden kimler faydalanabilir?

Asgari ücret desteği nedir, ne kadar ve asgari ücret desteğinden kimler faydalanabilir merak ediliyor. Asgari ücret desteği ne demek olduğu ve kaç TL olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Asgari ücret desteği nedir, ne kadar? Asgari ücret desteğinden kimler faydalanabilir? Detaylar haberimizdedir…

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

En son 2015 yılında yılda iki defa belirlenen asgari ücret yıllardır yılda bir defa belirleniyordu, ta ki 2022 Temmuz ayına gelene kadar. 2022 yılı 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere asgari ücret, brüt 6.471 TL, net 5.500,35 TL olarak belirlendi. 2022 yılı ikinci döneminde bu asgari ücret uygulanacak ve 2023 yılı için tekrar bir asgari ücret belirlenecektir.

Temmuz artışıyla birlikte, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık yüzde 29,3 oranında artış yapıldı. 2021 yılına göre ise net asgari ücretin kümülatif artış oranı yaklaşık yüzde 95 oldu. Bu artışlar sonrası bir asgari ücretlinin işverene maliyeti 7.926,97 TL olmuştur. İşyerleri, SGK primlerini düzenli ödüyor ve SGK'ya borcu yoksa; SGK işverene %5 puanlık prim indirimi sağlıyor ve asgari ücretlinin maliyeti 7.603,43 TL'ye düşüyor. Bunun dışında 6111, 17103-27103 başta olmak üzere birçok istihdam teşviki de sağlanmaktadır. Bunların yanında işverene asgari ücret desteği de sağlanacaktır. Asgari ücret desteği nedir, kapsamı, şartları nelerdir, bu yazımızda açıklamayı amaçladık.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

2022 yılı Temmuz ila Aralık ayları/dönemi için 5510 sayılı Kanunun Geçici 88 inci maddesinde belirtilen şartları sağlayan iş yerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı ile 3,33 Türk Lirasının çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

İşyeri bazında bakacak olursak asgari ücret desteği, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4/a (işçi) kapsamında çalışan sigortalılar için destek verilmeyecektir.

Destek özel sektörde çalışan işçiler için verilecektir. Peki özel sektörde çalışan her işçi için bu destek sağlanacak mıdır? Hayır. Emekli olan işçiler için destek sağlanmayacak olup, emekli olmamış işçiler için destek verilecektir. Ayrıca özel sektörde çalışan stajyer, çırak, okulları tarafından sigortası bildirilen öğrencilere destek sağlanmayacaktır.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNİN ŞARTLARI NELERDİR?

Özel sektör işyeri işvereni olmak,

5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen kamu idareleri dışında kalan diğer kamu işyeri işvereni olmak. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalılardan olmak.