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ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI | Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Asgari ücret ne zaman belli olacak?

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Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında 2024 yılı asgari ücretini belirlemek için yoğun bir takvimle bir araya geliyor. İlk üç toplantının ardından, tüm dikkatler 4. toplantıya çevrilmiş durumda. İşçi sendikaları, işveren temsilcileri ve hükümet kanadı arasında süren müzakereler, bu toplantıda nihai sonuca ulaşmayı hedefliyor.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işçi kesimini temsilen taleplerini dile getirirken, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) işverenlerin beklentilerini gündeme taşıdı. Hükümet ise ekonomik dengeleri gözeterek orta bir yol bulmaya çalışıyor. Asgari ücret 4. toplantısı bu taleplerin ortak bir noktada buluştuğu kritik bir oturum olacak. Peki, asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde ilk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta, üçüncü toplantısını ise 19 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dördüncü toplantısını bu hafta gerçekleştirecek. Salı veya çarşamba günü yapılacak son toplantıda, Komisyonun yeni asgari ücret rakamını belirlemesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI | Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Asgari ücret ne zaman belli olacak?

2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Üçüncü toplantının ardından, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 2025 yılı için asgari ücret taleplerinin 29.583 TL olduğunu açıkladı. Bu talep, enflasyon oranı üzerine refah payı eklenerek hesaplandı. Asgari ücret zam tahminleri;

  • Yüzde 30 zamla net 22 bin 103 lira
  • Yüzde 35 zamla net 22 bin 953 lira
  • Yüzde 40 zamla net 23 bin 803 lira
  • Yüzde 45 zamla net 24 bin 653 lira
  • Yüzde 50 zamla net 25 bin 503 lira.
ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI | Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Asgari ücret ne zaman belli olacak?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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