ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI | Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Asgari ücret ne zaman belli olacak?

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işçi kesimini temsilen taleplerini dile getirirken, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) işverenlerin beklentilerini gündeme taşıdı. Hükümet ise ekonomik dengeleri gözeterek orta bir yol bulmaya çalışıyor. Asgari ücret 4. toplantısı bu taleplerin ortak bir noktada buluştuğu kritik bir oturum olacak. Peki, asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde ilk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta, üçüncü toplantısını ise 19 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dördüncü toplantısını bu hafta gerçekleştirecek. Salı veya çarşamba günü yapılacak son toplantıda, Komisyonun yeni asgari ücret rakamını belirlemesi bekleniyor.

2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Üçüncü toplantının ardından, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 2025 yılı için asgari ücret taleplerinin 29.583 TL olduğunu açıkladı. Bu talep, enflasyon oranı üzerine refah payı eklenerek hesaplandı. Asgari ücret zam tahminleri;