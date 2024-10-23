Asgari ücret 2025 tahmini belli oldu

Asgari ücret 2025 tahmini! 2025 yılı için asgari ücret tahminleri şimdiden gündemin merkezine oturdu. Allservice Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Akyüz, işverenlerin 2025 bütçelerini asgari ücretin 25 bin 500 TL seviyesinde olacağına göre planlamaya başladığını belirtti. Buna karşın, işverenlerin bu tahmin edilen rakamla iş gücü kaybetmeden yola devam etmesinin zor olduğu da dile getiriliyor. Asgari ücretle ilgili kararın, Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından alınması bekleniyor. İşte, Asgari ücret 2025 tahmini!

ASGARİ ÜCRET 2025 TAHMİNİ

2025 yılı için asgari ücret artışı konusunda iş dünyası ve uzmanlar, 25 bin 500 TL seviyesini öne çıkarıyor. Özellikle enflasyon oranları ve iş gücü maliyetleri, işverenlerin gelecek yıl için daha yüksek bir bütçeyle planlama yapmasına neden oluyor.

Allservice Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Akyüz, hizmet ve üretim sektörlerinde iş gücünün korunmasının bu seviyelerde oldukça zor olduğunu belirterek, "İşverenler bu tahminle iş gücü azaltmadan devam edemeyebilir" dedi. İş dünyası, çalışanların sadakatini artırmak için maaş iyileştirmeleri, performans primleri ve işe devamlılık primleri gibi farklı yöntemlere başvuruyor.

2025 ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ

Ekonomik dalgalanmalar ve yüksek enflasyon oranları, iş dünyasını yeni stratejiler geliştirmeye itiyor. Özellikle yaz aylarında gerileyen işsizlik oranlarına rağmen, işverenler 2025 yılında iş gücü maliyetlerini karşılayabilmek için operasyonel giderleri azaltma yoluna gitmeyi planlıyor.

İstihdamı azaltmadan mevcut kadroları korumak isteyen işverenler, çalışan memnuniyetini ön planda tutarak aidiyet artırıcı önlemler almaya yöneliyor. Bu noktada, Ebru Akyüz, "Şirketler, nitelikli elemanlarını kaybetmemek adına finansal teşviklerle birlikte çalışma koşullarını da iyileştiriyor" açıklamasında bulundu.

2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili sürecin Aralık ayında başlayacağını belirtti. Bakan Işıkhan, "Asgari ücretin belirlenmesi, Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzun elinde olan bir süreç. Yeni ücretin çalışanların satın alma gücünü koruyacak, yaşam standartlarını iyileştirecek bir seviyede olmasını hedefliyoruz" dedi.

Asgari ücretin, işverenler için alt sınır olduğunu vurgulayan Bakan, işverenlerin bu rakamın üzerinde maaş vermekte özgür olduğunu da hatırlattı. Son tahminlere göre, 2025 asgari ücretinin en az 25 bin 500 TL olacağı öngörülüyor.