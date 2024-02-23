ARTEMİS HALI HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU? Artemis Halı halka arz helal mi, caiz mi, haram mı?

Artemis Halı halka arz katılım endeksine uygun mu? Sorusu merak edilmekte ve araştırılmakta. Oba Makarna halka arz gerçekleşiyor. Bu nedenle halka arz olacak şirkete dair araştırmalar devam ediyor. Katılım endeksi, İslam'a göre faizsiz finansal işlemleri ve etik yatırımı teşvik eden bir ölçüttür. Artemis Halı halka arz katılım endeksine uygun mu? Artemis Halı halka arz helal mi, caiz mi, haram mı?

ARTEMİS HALI HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Artemis Halı halka arz katılım endeksi uygunluk durumu onaylı izahname ile birlikte yayınlanacak olan borsa görüşü ve katılım finans ilkeleri raporu ile birlikte belli olacaktır. Halka arzlarda yer alan şirketlerin katılım endeksi uygunluk durumu onaylı izahname ile birlikte yayınlanacak olan borsa görüşü ve katılım finans ilkeleri raporu ile netlik kazanmaktadır. Buna göre Artemis Halı halka arz katılım endeksi uygunluk durum henüz açıklanmadı.

ARTEMİS HALI HALKA ARZ NE ZAMAN?

Artemis Halı halka arz tarihi henüz belli olmadı. Artemis Halı halka arzı için talep toplama tarihi henüz kesinleşmiş değil. Artemis Halı halka arz tarihi netleştiğinde haberimiz güncellenecek ve Artemis Halı halka arz tarihi eklenecektir.

ARTEMİS HALI HALKA ARZ KAÇ TL?

Artemis Halı, sermaye artırımı sürecinde mevcut 50 milyon TL olan sermayesini 70 milyon TL'ye çıkarma kararı almıştır. Bu çerçevede gerçekleştirilen bedelli artırım kapsamında, toplam değeri 20 milyon TL olan paylar halka arz edilecektir. Şirketin 1 TL nominal değerli payları, sabit bir fiyat olan 25,35 TL üzerinden yatırımcılara sunulacaktır.