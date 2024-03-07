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Artaş Holding, 2024 Yılında 6 Büyük Projesini Tamamlamaya Hazırlanıyor

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Artaş Holding, kuruluşundan bu yana kaliteli projelere imza atarak çeşitli sektörlerde önemli yatırımlar gerçekleştirdi. 2024 yılı içinde toplam 821 bin metrekarelik alanı kapsayan 6 projesini tamamlamaya hazırlanıyor. Bu projeler arasında Avrupa Konutları Saklıvadi, Avrupa Konutları Esentepe, Artaş Ticaret ve Sanayi Merkezi, Avrupa Residence Yamanevler, Avrupa Konutları Ata ve Avrupa Konutları Yenimahalle bulunuyor.

İstanbul'un modernleşme projelerinden biri olan Vadistanbul'un yanında bulunan Avrupa Konutları Saklıvadi'nde yaşam başladı. Proje, 23.800 m2 arsa üzerine inşa edilmiş olup 1+1'den 3+1'e kadar değişen 227 konut barındırıyor. Avrupa Konutları Saklıvadi, Belgrad Ormanı'na yakınlığı ve çeşitli sosyal olanaklarıyla dikkat çekiyor.

ESENTEPE VE AVCILAR PROJELERİNDE TESLİMLER MART 2024'TE

Artaş Holding, Mart 2024'te Avrupa Konutları Esentepe ve Artaş Sanayi ve Ticaret Merkezi'nin teslimlerini gerçekleştirecek. Esentepe projesi, Kartal-Esentepe'de 39.500 m2 arsa üzerinde inşa edilmiş 865 konuttan oluşuyor. Artaş Sanayi ve Ticaret Merkezi ise 60.000 m2 alanda İstanbul Avcılar'da yer alıyor ve 301 bağımsız birimi kapsıyor.

"SÖZLERİMİZİ TUTUYOR, YÜKSEK KALİTEDE KONUTLAR SUNUYORUZ"

Artaş Holding olarak faaliyet gösterdikleri ilk günden itibaren "Kalite, Güven, Memnuniyet" üçgeninde projeler ürettiklerini belirten Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya "Yarım asra yaklaşan tecrübemiz ve sahip olduğumuz birikimle yeni projeler üreterek insanımıza sağlam ve dayanıklı yaşam alanları sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye'nin konut markası haline gelen Avrupa Konutları projelerimizle bugüne kadar binlerce aileyi ev sahibi yapmanın mutluluğunu yaşadık. "Bir Harf, Binlerce Mutluluk" mottomuzla farklı lokasyonlarda Avrupa Konutları markalı projeler ürettik ve 40 bine yakın konutu sahiplerine teslim ettik. Bugün ise 6 projemizin teslimlerini bu yıl içerisinde gerçekleştireceğimizi duyuruyoruz. Bize güvenen her bir insanımıza hem konforlu bir yaşam alanı sunuyor, hem de kazançlı bir yatırım imkanı tanıyoruz. Artaş Holding olarak bugüne kadar verdiğimiz sözlerin arkasında her zaman durduk ve projelerimizi zamanında teslim ettik. Bu yıl teslim edeceğimiz projelerimizde de söylediğimiz gibi "Sözümüzün Arkasında, Geleceğin Yanındayız" dedi.

Artaş Holding, 2024 Yılında 6 Büyük Projesini Tamamlamaya Hazırlanıyor

"AVRUPA KONUTLARI PROJELERİYLE YAŞAM STANDARTLARINI YÜKSELTİYORUZ"

Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya "Sahip olduğumuz değerlerden ödün vermeden ürettiğimiz Avrupa Konutları markalı projeler Türkiye'nin son 20 yılına damga vurdu. Kaliteli ve kullanışlı dairelerinin yanı sıra, peyzaj alanları, sosyal donatıları, site yönetimleri ile huzurlu yaşam alanları sunarak konut anlayışına yenilik getiren ve farklılaşan Avrupa Konutları markasıyla, erken teslim ve satış sonrası destek gibi süreçlerle konutta marka kavramını sektör ve konut alıcısıyla buluşturduk. Teslim sonrasındaki yönetim süreçlerimizde, kalite ve memnuniyet olgumuzdan taviz vermeden ilerliyor ve site sakinlerinin yaşam standartlarını yükseltiyoruz. Projelerimizde çocuk oyun alanlarından spor alanlarına, yemyeşil peyzajlardan maneje, geniş otopark alternatiflerinden tüm ihtiyaçları karşılayacak ticari birimlere kadar her detayı en ince şekilde çalışıyoruz. Böylelikle tüm projelerimizde Avrupa Konutları mutluluğu büyüdükçe büyüyor" dedi.

3 PROJEDE YAŞAM EYLÜLDE BAŞLIYOR

Ayrıca, Avrupa Konutları Yenimahalle, Avrupa Konutları Ata ve Avrupa Residence Yamanevler projelerinde yaşam Eylül 2024'te başlayacak. Bu projelerde toplamda 1510 konut bulunmaktadır.

DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİ EDIS'E YATIRIM YAPTI

Artaş Holding'in sunduğu projelerde modern ve estetik konutlarla birlikte çeşitli sosyal olanaklar sunulmaktadır. Ayrıca, şirket, deprem erken uyarı sistemi olan EDIS'e yatırım yaparak, bu alanda önemli adımlar atmaktadır.

Haberler.com / Betül Cirit - Emlak

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