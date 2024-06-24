Arnavutluk İspanya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Arnavutluk İspanya maçı ne oldu?

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ARNAVUTLUK - İSPANYA MAÇI KAÇ KAÇ?

Arnavutluk İspanya maçı 1-0'lık İspanya üstünlüğüyle devam ediyor.

ARNAVUTLUK - İSPANYA MAÇI CANLI YAYIN

Arnavutluk İspanya maçını TRT Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

ARNAVUTLUK - İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Arnavutluk İspanya maçı saat 22.00'de başlayacak.

ARNAVUTLUK - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN?

Arnavutluk İspanya maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

ARNAVUTLUK - İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Arnavutluk İspanya maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

ARNAVUTLUK - İSPANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Arnavutluk İspanya maçı Düsseldorf'da, Merkur Spiel Arena Stadyumu'nda oynanacak.