Arnavutluk İspanya maçı CANLI izle! (EURO 2024) Arnavutluk İspanya EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir?

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ARNAVUTLUK - İSPANYA MAÇI CANLI İZLE

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ARNAVUTLUK - İSPANYA MAÇI CANLI YAYIN

Arnavutluk İspanya maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Arnavutluk İspanya maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için güncel TRT 1 frekans bilgilerini girmeniz gerekiyor.

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V Dikey

Sembol Oranı: 30.000

FEC: 3/4

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ARNAVUTLUK - İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Arnavutluk İspanya maçı saat 22.00'de başlayacak.

ARNAVUTLUK - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN?

Arnavutluk İspanya maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

ARNAVUTLUK - İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Arnavutluk İspanya maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

ARNAVUTLUK - İSPANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Arnavutluk İspanya maçı Düsseldorf'da, Merkur Spiel Arena Stadyumu'nda oynanacak.