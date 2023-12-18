Başladığı günden itibaren fenomenleşen efsane dizi Arka Sokaklar geri döndü. Arka Sokaklar kendi gününde, kendi saatinde sevenlerinin karşısına çıkarken bügünyayın akışında Arka Sokaklar'ın yer alması sonrası Arka Sokaklar günü mü değişti? Arka Sokaklar artık Cuma günü değil mi gibi konular araştırıldı.

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, bu akşam yayın akışında yer aldı ve Arka Sokaklar günü mü değişti ve Arka Sokaklar artık Cuma günü değil m gibi konular araştırıldı.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Serdar'ın öldürülmesi başta Aylin olmak üzere Rıza Baba ve ekibini çok üzüyor. Öte yandan Komiser Mehmet pusuya düşürülüyor. Tüm bunlar yaşanırken Komiser Seval ekibe dahil oluyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rıza Baba, torunu Efe'nin vurulmasından sonra büyük bir vicdan azabı yaşamaya başlar ve adeta yıkılır. Efe'nin durumu kritiktir ve yaşayıp yaşamayacağı konusu belirsizliğini korur. Öte yandan Rıza Baba ve ekip Sadullah ve adamlarına nefes aldırmamaya çalışır. Sadullah'ı köşeye sıkıştırmak isteyen Rıza Baba, hiç hesapta olmayan bir durum ile karşı karşıya kalır. Peki, Sadullah ile Rıza Baba arasında Efe'yi hayata bağlayacak anlaşma gerçekleşecek mi?

ARKA SOKAKLAR GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Arka Sokaklar dizisinin yayın günü değişmedi. Yalnızca bu haftaya özel olarak 18 Aralık Pazartesi günü yeni bölüm yayınlanacak.