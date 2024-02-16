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Arka Sokaklar CANLI izle! 16 Şubat Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle!

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Başladığı günden itibaren fenomenleşen efsane dizi Arka Sokaklar geri döndü. Arka Sokaklar kendi gününde, kendi saatinde sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Arka Sokaklar CANLI izleme linki var mı? KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle!

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, 18'inci sezona başladı. Sevilen dizi 16 Şubat Cuma akşamı 664'üncü bölümüyle ekrana geliyor. Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Arka Sokaklar CANLI izle!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Seval, ölüm tehdidi alıyor!

Ekibimiz, terör örgütünün saklandığı bölgeye büyük bir operasyon düzenliyor. Bu operasyonda karşılarında hazırlanmış bir örgüt bulur; fakat, etkili hamlelerle adım adım operasyonda başarı sağlamaya başlar.

Bu sırada Seval'e ölüm tehdidi gelir. Aracına koyulan mermi ile Seval'in gözünü korkutmak isteyen kişi kiminle karşı karşıya olduğunu bilmemektedir.

Arka Sokaklar CANLI izle! KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle!

Arka Sokaklar CANLI izle! KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ekip, deprem bölgesinde kayıp olan Zeynep isimli kızı bulmak için Hatay'a gidiyor!

Rıza Baba ve ekibi, televizyonda duydukları yardım çağrısı için deprem bölgesine gidiyor. Bir baba, kayıp olan kızını bulmak için çırpınmaktadır. Ekip, olayın farklı bir boyutu olduğunu görünce duruma müdahale ediyor.

Zeynep olayıyla deprem bölgesine giden Rıza Baba ve ekibi, yardım ellerini de depremzedelere ulaştırıyor.

ARKA SOKAKLAR CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Arka Sokaklar CANLI izlemek için tıklayınız.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

Arka Sokaklar Kanal D Haberler

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