Arka Sokaklar CANLI izle! 12 Ocak Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle!

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, 18'inci sezona başladı. Sevilen dizi 12 Ocak Cuma akşamı 659'uncu bölümüyle ekrana geliyor. Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Arka Sokaklar CANLI izle!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arda köstebek mi?

Kadir, Kaburganın karşısına çıkmak için Komiser Mehmet ile sıkı bir antrenman programına girer. Kadir, kafes dövüşünde ölüm kalım mücadelesi verirken, Rıza Baba ve ekip çeteyi çökertmek için yoğun mesai harcar. Tüm bunlar yaşanırken Arda'nın gizli gizli telefon konuşmaları dikkatlerden kaçmaz. Peki Arda köstebek mi?

Tüm bunlar yaşanırken Sadullah, Rıza Baba ve Ekibi Ünal konusunda uyarıyor ve asıl düşman hakkında bilgiler veriyor. Peki, Rıza Baba ve ekip, Mehmet'i durdurabilecek mi?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mehmet, arkadaşını şehit eden Ramo'nun peşine düşüyor!

Mehmet, Ramo'nun İstanbul'da olduğunu öğrendikten sonra peşine düşüyor. Ramo'nun ise, ekibe kötü bir sürprizi vardır. Mehmet ve ekip, Ramo'nun kalleş eylemini durdurabilecek mi?