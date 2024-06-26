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Arda Güler Çekya- Türkiye maçında oynayacak mı? Çekya- Türkiye maçı 11'leri belli oldu mu?

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Arda Güler Çekya- Türkiye maçında oynayacak mı? Çekya- Türkiye maçı 11'leri belli oldu mu? Çekya ile Türkiye arasında oynanacak olan maçla ilgili merak edilenler gündeme geliyor. Arda Güler'in maçta oynayıp oynamayacağı ve maçın ilk 11'inin belli olup olmadığı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Çekya- Türkiye futbol maçının muhtemel ilk 11'leri belirlendi. Türkiye'nin hangi oyuncularla sahaya çıkacağı merak konusu olmaya devam ediyor. A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 F Grubu üçüncü ve son maçında Çekya ile kozlarını paylaşacak. Gruptan çıkarak son 16 turuna yükselmeyi hedefleyen Türkiye, gruptaki son maçını Çekya'ya karşı oynayacak. Peki, Arda Güler Çekya- Türkiye maçında oynayacak mı? Çekya- Türkiye maçı 11'leri belli oldu mu?

ARDA GÜLER ÇEKYA- TÜRKİYE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Türkiye; Altay, Mert Müldür, Merih, Kaan, Ferdi, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Yusuf Yazıcı, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz.

Çekya; Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Provod, Doudera, Barak, Hlozek, Chytil

TÜRKİYE GRUPTAN ÇIKACAK MI?

A Milli Futbol Takımı'na grup ikinciliği için 1 puan yeterli olacak. Ay-yıldızlı ekip galibiyet ya da beraberlik halinde grubu ikinci sırada tamamlayacak ve diğer maçın sonucuna bakmaksızın adını son 16 turuna yazdıracak. Milli takımın, Çekya karşısında mağlup olması halinde ise grup üçüncülüğü için Gürcistan'ın Portekiz karşısında puan kaybı yaşamasını bekleyecek. Oluşacak böyle bir tabloda Türkiye, 6 grubun en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerse yine bir üst tura yükselme şansına sahip. Milli takımın yenilgisi halinde, Gürcistan da kazanırsa ay-yıldızlı ekip grubu son sırada tamamlayarak elenecek.

Arda GülerN Çekya- Türkiye maçında oynayacak mı? Çekya- Türkiye maçı 11'leri belli oldu mu?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Çek Cumhuriyeti Arda Güler Türkiye Futbol Gündem Spor Haberler

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