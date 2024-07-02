Arda Güler, Avusturya Türkiye maçında oynayacak mı? Arda Güler ilk 11'de başlayacak mı?
Avusturya ile Türkiye arasında oynanacak olan futbol maçının muhtemel 11'leri belirlendi. Maçta hangi oyuncuların sahaya çıkacağı merak konusu oluyor. Taraftarlar Arda Güler'in Türkiye- Avusturya maçında oynayıp oynamayacağını merak ediyor.
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Avusturya ile kozlarını paylaşacak. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada grubunu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdıran Türkiye, Avusturya'yı da geçerek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Peki, Arda Güler Avusturya Türkiye maçında oynayacak mı? Arda Güler ilk 11'de başlayacak mı?
AVUSTURYA- TÜRKİYE MAÇININ MUHTEMEL 11'İ KİMLER?
MUHTEMEL 11'LER
Avusturya: Pentz, Posch, Danso, Lienhart, Mwene, Seiwald, Grillitsch, Baumgartner, Sabitzer, Laimer, Gregoritsch.
Türkiye : Mert Günok, Mert Müldür, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Salih Özcan, Orkun, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper.
AVUSTURYA- TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
Leipzig şehrinde aynı adı taşıyan stadyumdaki maç, TSİ 22.00'de başlayacak.