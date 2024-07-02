Üye Girişi
Haberler

Arda Güler, Avusturya Türkiye maçında oynayacak mı? Arda Güler ilk 11'de başlayacak mı?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avusturya ile Türkiye arasında oynanacak olan futbol maçının muhtemel 11'leri belirlendi. Maçta hangi oyuncuların sahaya çıkacağı merak konusu oluyor. Taraftarlar Arda Güler'in Türkiye- Avusturya maçında oynayıp oynamayacağını merak ediyor.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Avusturya ile kozlarını paylaşacak. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada grubunu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdıran Türkiye, Avusturya'yı da geçerek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Peki, Arda Güler Avusturya Türkiye maçında oynayacak mı? Arda Güler ilk 11'de başlayacak mı?

AVUSTURYA- TÜRKİYE MAÇININ MUHTEMEL 11'İ KİMLER?

MUHTEMEL 11'LER

Avusturya: Pentz, Posch, Danso, Lienhart, Mwene, Seiwald, Grillitsch, Baumgartner, Sabitzer, Laimer, Gregoritsch.

Türkiye : Mert Günok, Mert Müldür, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Salih Özcan, Orkun, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper.

Arda Güler, Avusturya Türkiye maçında oynayacak mı? Arda Güler ilk 11'de başlayacak mı?

AVUSTURYA- TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Leipzig şehrinde aynı adı taşıyan stadyumdaki maç, TSİ 22.00'de başlayacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Arda Güler Avusturya Türkiye Futbol Spor Gündem Yaşam Spor Haberler

Mehmet Özhaseki, 'Çalışmaya devam edeceğiz' paylaşımından 5 saat sonra görevi bıraktı

Mehmet Özhaseki, "Çalışmaya devam edeceğiz" paylaşımından 5 saat sonra görevi bıraktı

 Gaziantep'te Suriyeli gerginliği! Kalabalık gruplar iş yerleri ve araçlara saldırdı

Gaziantep'te Suriyeli gerginliği! Kalabalık gruplar iş yerleri ve araçlara saldırdı

 Akaryakıtta yeni dönem! Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, 2025'ten itibaren zorunlu olacak

Akaryakıtta yeni dönem! Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, 2025'ten itibaren zorunlu olacak

Bakmadan Geçme

Osmangazi köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Osmangazi köprüsüne zam geldi mi? Arda Güler, Avusturya Türkiye maçında oynayacak mı? Arda Güler ilk 11'de başlayacak mı? Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi nedir? Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi zorunlu mu? ALES/3 başvuru tarihi en son ne zaman, nasıl yapılır? ALES/3 2024 başvuru ücreti ne kadar? DOLAR KAÇ TL? 2 Temmuz 2024 dolar kaç TL oldu? EURO, STERLİN ne kadar? 65 YAŞ AYLIĞI TEMMUZ'DA ZAM OLACAK MI? 2024 Yaşlılık maaşı artacak? 65 yaş aylığı ne kadar olacak? Sarı kart sınırında olan futbolcular kim? Avusturya-Türkiye maçında sarı kart sınırında kimler var? Avusturya-Türkiye maçının muhtemel 11'leri! Avusturya- Türkiye maçının muhtemel 11'i kimler? DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? AFAD, KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2 TEMMUZ | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? Türkiye- Avusturya maçı ne zaman? Türkiye- Avusturya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kaymakam ve Vali Yardımcıları atama yerleri Resmi Gazete'de yayınlandı! 2 Temmuz kaymakamlar kararnamesi açıklandı Fransa - Belçika maçını kim kazandı? Çeyrek finale kim yükseldi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 2 Temmuz Salı günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 15 Temmuz Resmi Tatil mi? 15 Temmuz tatil mi, hangi güne denk geliyor? 2024 Resmi Tatiller hangi gün?
Sultanbeyli'de Suriyeli gerginliği! Polis kalabalığı 'Milliyetçiliğin ağası da, paşası da benim' sözleriyle durdurdu

Sultanbeyli'de Suriyeli gerginliği! Polis kalabalığı "Milliyetçiliğin ağası da, paşası da benim" sözleriyle durdurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title