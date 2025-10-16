Apple Türkiye bazı ürünlerine zam yaptı mı? Apple hangi ürünlerine, ne kadar zam yaptı?

Apple, Türkiye'de yeni M5 işlemcili MacBook Pro ve iPad Pro modellerini tanıtmasının ardından ürün gamında önemli fiyat artışlarına gitti. Döviz kuru dalgalanmaları ve teknolojik yenilikler, zam kararının temel sebepleri olarak öne çıkarken, özellikle MacBook ve iPad serilerindeki fiyatlar dikkat çekici oranlarda yükseldi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

APPLE ÜRÜNLERİNE ZAM YAPTI MI?

Apple Türkiye'de özellikle yeni M5 işlemcili MacBook Pro ve iPad Pro modellerinin tanıtımının ardından birçok ürününde fiyat artışına gitti.

APPLE HANGİ ÜRÜNLERİNE ZAM YAPTI?

MacBook Air (M4 çipli): 49.999 TL'den 57.999 TL'ye yükseldi.

MacBook Pro: 79.999 TL'den 94.999 TL'ye çıktı.

iMac: 72.999 TL'den satılıyor (önceki fiyat belirtilmemiş).

Mac mini: 36.999 TL'ye yükseldi.

Mac Studio: 118.999 TL başlangıç fiyatına ulaştı.

iPad tarafında ise;

iPad Pro 11 inç: 49.999 TL'den 59.999 TL'ye çıktı.

iPad Pro 13 inç: 64.999 TL'den 74.999 TL'ye yükseldi.

iPad mini: 24.999 TL'den 29.999 TL'ye arttı.

iPad Air: 29.999 TL'den 34.999 TL'ye çıktı.

Standart iPad: 16.999 TL'den 19.999 TL'ye yükseldi.

APPLE NEDEN ZAM YAPTI?

Apple'ın fiyat artışında, Türkiye'de döviz kurlarındaki dalgalanmanın yanı sıra, yeni M5 işlemcili modellerin gelişmiş performans ve teknolojik yeniliklerinin etkisi büyük rol oynadı. Yeni MacBook Pro ve iPad Pro modelleri, önceki nesillere göre çok daha yüksek yapay zeka ve grafik performansı sunuyor, bu da fiyatların yükselmesine neden oldu. Ayrıca global üretim maliyetleri ve ekonomik koşullar da fiyat artışlarının temel sebepleri arasında yer alıyor.