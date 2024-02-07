AnyDesk hacklendi mi? Sorusu, son günlerde gündeme gelen haberler nedeniyle internet üzerinde birçok kullanıcı tarafından araştırılıyor. AnyDesk yaptığı açıklamada AnyDesk hacklendi mi? Sorusuna yanıt verdi ve böylece merak edilmekte olan soru da yanıt buldu. Peki, AnyDesk hacklendi mi? AnyDesk hacklendi iddiaları doğru mu?

ANYDESK HACKLENDİ Mİ?

AnyDesk'in siber saldırıya maruz kalması, teknoloji sektöründe bir endişe ve dikkat dalgası yarattı. Şirket, saldırının ürün sunucularında belirtilerle fark edildiğini ve fidye yazılımı içermediğini vurgularken, 170.000'den fazla müşterisinin güvenliğine odaklandığını açıkladı. Güvenlik sertifikalarının iptal edilmesi ve sistemlerin güçlendirilmesi, kullanıcıların güvenini artırdı. Ancak, tüm parolaların sıfırlanması gibi tedbirler, kullanıcıların endişelerini yükseltti. Buna göre AnyDesk hacklendi iddiaları doğru.