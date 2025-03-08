Antalyaspor - Rizespor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Antalyaspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'in 28. haftasında futbolseverleri nefes kesen bir mücadele bekliyor. Antalyaspor, kendi sahasında Rizespor'u konuk edecek. Ligde üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Rizespor, kritik deplasmandan puan ya da puanlarla dönmek istiyor. Ev sahibi Antalyaspor ise kümede kalma savaşında hayati önem taşıyan bu karşılaşmada galibiyet hedefliyor. Her iki takım için de büyük önem taşıyan bu maçta, taraftarlar Antalyaspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? sorularının cevaplarını arıyor. İşte, maçın tüm detayları...

ONVO ANTALYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında gerçekleşecek Onvo Antalyaspor - Çaykur Rizespor karşılaşması, 8 Mart Cumartesi günü, saat 16.00'da başlayacak.

Antalyaspor - Rizespor maçı hangi kanalda

ONVO ANTALYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Rizespor maçı, futbolseverler tarafından canlı izlenebilecek. Karşılaşma, beIN Sports ekranlarında canlı yayınlanacak. Abonelik sahibi izleyiciler, maçı beIN Sports HD 1 kanalından takip edebilirler. Ayrıca, beIN Connect uygulaması üzerinden de canlı yayın izleme imkanı bulunuyor.