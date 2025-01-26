Antalyaspor Beşiktaş maçı ilk 11'i! Antalyaspor Beşiktaş maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Antalyaspor Beşiktaş maç kadrosu ilk 11! Antalyaspor bu akşam Beşiktaş ile Süper Lig maçı oynayacak. Antalyaspor Beşiktaş ile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Beşiktaş Antalyaspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Antalyaspor Beşiktaş maç kadrosu ilk 11 haberimizde...

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞMAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor Beşiktaş maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Antalyaspor Beşiktaş maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Antalyaspor Beşiktaş maçını şifresiz izleyebilecekler.

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Antalyaspor Beşiktaş maçı bu akşam saat 16.00'da başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Antalyaspor 11'i:



Beşiktaş 11'i:



ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Antalyaspor ve Beşiktaş, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Antalya'da, Antalya Stadyumu'nda oynanacak.