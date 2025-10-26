Haberler

Antalyaspor - Başakşehir CANLI ŞİFRESİZ İZLE! Antalyaspor - Başakşehir maçı hangi kanalda? Antalyaspor - Başakşehir maçı canlı nereden izlenir?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında heyecan dorukta! Antalyaspor ile Başakşehir, bu akşam Antalya'da kozlarını paylaşacak. Peki, Antalyaspor - Başakşehir maçı hangi kanalda? Antalyaspor - Başakşehir maçı canlı nereden izlenir? Antalyaspor - Başakşehir CANLI ŞİFRESİZ İZLEME linki haberimizde!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında futbolseverler nefes kesen bir mücadeleye tanıklık edecek. Hesap.com Antalyaspor ile Rams Başakşehir, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Taraftarlar, "Antalyaspor - Başakşehir CANLI ŞİFRESİZ İZLE!", "Antalyaspor - Başakşehir maçı hangi kanalda?" ve "Antalyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta?" sorularını araştırırken; iki takım da sahaya üç puan parolasıyla çıkıyor. Peki, Antalyaspor - Başakşehir maçı hangi kanalda? Antalyaspor - Başakşehir maçı canlı nereden izlenir? Detaylar haberimizde...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında heyecan sürüyor. Hesap.com Antalyaspor, sahasında Rams Başakşehir'i konuk ediyor. İki takım da son haftalarda yaşadığı puan kayıplarını telafi etmek ve çıkışa geçmek istiyor. Karşılaşma, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak.

ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Antalyaspor - Başakşehir maçı, 26 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Zorlu mücadelede düdüğü Ümit Öztürk çalacak.

ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Antalyaspor - Başakşehir karşılaşması, beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, sadece resmi yayıncı üzerinden şifreli olarak izlenebilecek.

ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler, beIN Sports 2 kanalını tercih edebilir. Ayrıca beIN Connect uygulaması üzerinden de maçı internet üzerinden canlı takip etmek mümkün olacak. Yayın hakları beIN Sports'a ait olduğu için karşılaşmayı şifresiz yayınlayan bir platform bulunmamaktadır.

Trendyol Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede iki takım da sahaya üç puan parolasıyla çıkıyor. Antalyaspor taraftarı önünde galibiyet ararken, Başakşehir deplasmanda moral bulmak istiyor. Karşılaşmaya ilgi büyük; futbolseverler "Antalyaspor Başakşehir canlı şifresiz izle" aramasını sıkça yapıyor. Ancak mücadele sadece beIN Sports 2 ekranlarından izlenebilecek.

ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER

Hesap.com Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Giannetti, Dzhikiya, Kenneth, Ceesay, Van de Streek, Abdulkadir, Gueye, Doğukan, Saric.

Rams Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Opoku, Operi, Berat, Crespo, Umut, Yusuf Sarı, Nuno da Costa, Shomurodov.

TAKIMLARIN SON DURUMU

Antalyaspor, haftaya 10 puanla 10. sırada giriyor. Son üç iç saha maçında galibiyet alamayan kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çıkış arıyor.

Başakşehir ise 7 puanla düşme hattında bulunuyor. Son üç maçını kaybeden Nuri Şahin yönetimindeki turuncu-lacivertliler, bu deplasmanda kötü gidişi sonlandırmak istiyor.

Her iki ekip de sezon içinde teknik direktör değişikliğine gitmiş ve yeni hocalarıyla ilk galibiyetlerini hedefliyor.

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERLE ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR

Antalyaspor, evinde oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanamadı (1B 2M).

Başakşehir, Antalyaspor'a konuk olduğu son üç lig maçında gol atamadı.

İki takımın son 17 lig karşılaşmasının sadece dördü karşılıklı gollere sahne olurken, bu dört maçı da Başakşehir kazandı.

Antalyaspor'un yeni transferi Bachir Gueye, ilk maçında iki gol atarak dikkat çekmişti.

Başakşehir forması giyen Jerome Opoku, Antalyaspor'a karşı oynadığı son iki maçta da gol katkısı sağladı.

