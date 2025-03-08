Ankaraspor - İnegölspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta kıyasıya mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Ligde üst sıraları hedefleyen Sincan Belediyesi Ankaraspor, 8 Mart 2025 Cumartesi günü kendi evinde İnegölspor ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik karşılaşma, hem zirve yarışını hem de ligdeki dengeleri yakından etkileyecek. Futbolseverler ise Ankaraspor - İnegölspor maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını merakla araştırıyor. İşte, karşılaşmaya dair tüm detaylar…

ANKARASPOR - İNEGÖLSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankaraspor - İnegölspor maçı, 8 Mart 2025 Cumartesi günü oynanacak. Ankara'daki Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup Ankaraspor - İnegölspor maçı

ANKARASPOR - İNEGÖLSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Şu ana kadar Ankaraspor - İnegölspor maçının hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Yayıncı kuruluşlardan veya TFF'nin resmi web sitesinden gelecek güncel bilgilere göre maçın yayın detayları netleşebilir. Bu nedenle, futbolseverlerin canlı yayın bilgisi için resmi kaynakları düzenli olarak kontrol etmeleri önerilmektedir.