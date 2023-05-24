Ankaralı Ayşe kimdir? Ankaralı Ayşe kaç yaşında, nereli? Ayşe Dinçer kim, şarkılar nedir?

Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Ankaralı Ayşe Dinçer hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Ankaralı Ayşe Dinçer'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Ankaralı Ayşe Dinçer kimdir? Ankaralı Ayşe Dinçer kaç yaşında, nereli? Ankaralı Ayşe Dinçer hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Ankaralı Ayşe Dinçer hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Ankaralı Ayşe Dinçer'in kim hayatını araştırıyor. Peki, Ankaralı Ayşe Dinçer kimdir? Ankaralı Ayşe Dinçer kaç yaşında, nereli? Ankaralı Ayşe Dinçer hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

ANKARALI AYŞE KİMDİR?

1977 yılında doğan Ayşe Dinçer, Ankaralı Ayşe olarak bilinmekte. Mersin'li olduğunu, ancak Ankara'da doyduğunu belirtmiştir. Mersin Gazi Lisesinde eğitim görürken, Liseler arası ses yarışmasında 1. olmuştur. TRT Türk Halk Müziği yarışmasına katılmış yarışmada Akdeniz bölge 1. si ve Türkiye 2.si olarak hayalini gerçekleştirmiştir.

AYŞE DİNÇER ŞARKILARI

Ayşe Dinçer'in bugüne kadar çıkardığı albümler ise. 1999 Gözlerin Aydın, 2008 Koçum Benim, 2010 Bu Fasülye 7.5 Lira, 2011 Bay Bay Canım, 2012 Nakış Nakış, 2013 Gönüllerin Ayşesi, 2014 Aşkımız Olay Olacak, 2015 Bunun Adı Aşk ve 2017 Oh Sana.