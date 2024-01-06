Ankaragücü-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ankaragücü-Trabzonspor hangi kanalda, şifresiz mi?

Ankaragücü- Trabzonspor maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Ankaragücü- Trabzonspor maçı şifresiz mi ve Ankaragücü- Trabzonspor maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Ankaragücü- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ankaragücü- Trabzonspor hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

06-01-2024 ANKARAGÜCÜ VS TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Ankaragücü ile Trabzonspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

ANKARAGÜCÜ-TRABZONSPOR MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ANKARAGÜCÜ-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Ankaragücü-Trabzonspor Maçı, 06 Ocak Cumartesi günü oynanacak.

ANKARAGÜCÜ-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ankaragücü-Trabzonspor Maçı, saat 19:00 başlayacak.

ANKARAGÜCÜ-TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ankaragücü ve Trabzonspor, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.