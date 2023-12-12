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Ankaragücü Başkanı Koca tutuklama kararı sonrası ilk kez görüntülendi! Kameralara gülümseyerek poz verdi

12 Aralık 2023 11:33 Güncelleme: 11:36 Abone Ol

Tansiyonun yükseldiği Çaykur Rizespor maçı sonrası sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e tokat atıp hastanelik eden Ankaragücü Başkanı Faruk Koca dahil 3 kişi tutuklandı. Başkan Koca ve beraberindeki 2 kişi tutuklama kararı sonrası mahkeme önünde ilk kez görüntülendi. Cezaevine götürülmek üzere servise bindirilen Koca'nın o anlarda kameralara gülümsemesi dikkatlerden kaçmadı.