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ANKARA Yerel Seçim anketlerinde kim önde? Anketlere göre Mansur Yavaş önde mi çıkıyor?

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ANKARA Yerel Seçim anketlerinde kim önde? Anketlere göre Mansur Yavaş önde mi çıkıyor? Ankara'da gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi yapılan anketlerde kimin önde olduğu merak konusu oldu. Anket sonuçlarına göre, Mansur Yavaş'ın önde olduğu görülüyor.

31 Mart seçimlerine sayılı günler kala AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, son dönemde yaptırdıkları anketlere ilişkin canlı yayında bilgi verdi. Başkent Ankara'daki araştırmalara değinen Şen, "Anketleri ben de görüyorum. Anketlerinde çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor.' dedi. ANKARA Yerel Seçim anketlerinde kim önde? Anketlere göre Mansur Yavaş önde mi çıkıyor?

ANKARA'DA SEÇİM ANKETLERİNDE MANSUR YAVAŞ MI ÖNDE?

Ankara'ya dair konuşan ve Mansur Yavaş'ın önde olduğunu kabul eden Şen, "Ankara bir başkent. Başkent ışıltısını kaybetti, yavaşladı. Vatandaş buradan bakıyor. Anketleri ben de görüyorum. Anketlerinde çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor. Bazılarında ise Sayın Turgut Bey önde çıkıyor. Biraz zamana ihtiyacımız var. Adaylar daha yeni kendilerini ortaya koymaya başladılar. Biraz adayların sahada kendilerini göstermesini bekleyelim ve görelim diye söylüyorum" ifadelerini kullandı.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Yerel seçimler 5 yılda bir yapılmaktadır. En son seçimler 31 Mart 2019 tarihinde yapılmıştı. Önümüzdeki yerel seçim ise 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacaktır.

ANKARA Yerel Seçim anketlerinde kim önde? Anketlere göre Mansur Yavaş önde mi çıkıyor?Turgut Altınok

ANKARA Yerel Seçim anketlerinde kim önde? Anketlere göre Mansur Yavaş önde mi çıkıyor?Mansur Yavaş

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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