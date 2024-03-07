ANKARA Yerel Seçim anketlerinde kim önde? Anketlere göre Mansur Yavaş önde mi çıkıyor?
ANKARA Yerel Seçim anketlerinde kim önde? Anketlere göre Mansur Yavaş önde mi çıkıyor? Ankara'da gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi yapılan anketlerde kimin önde olduğu merak konusu oldu. Anket sonuçlarına göre, Mansur Yavaş'ın önde olduğu görülüyor.
31 Mart seçimlerine sayılı günler kala AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, son dönemde yaptırdıkları anketlere ilişkin canlı yayında bilgi verdi. Başkent Ankara'daki araştırmalara değinen Şen, "Anketleri ben de görüyorum. Anketlerinde çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor.' dedi. ANKARA Yerel Seçim anketlerinde kim önde? Anketlere göre Mansur Yavaş önde mi çıkıyor?