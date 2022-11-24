Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'da fay hattı var mı? Ankara'dan fay hattı geçiyor mu?

Gündem Haberleri

Ankara'da fay hattı var mı? Ankara'dan fay hattı geçiyor mu?

Son zamanlarda meydana gelen depremler sebebiyle vatandaşlar fay hatları hakkında birçok detayı merak etmeye ve araştırmaya başladı. Bu sorular arasında Ankara'da fay hattı var mı? Sorusu da yer alıyor. Ankara'da fay hattı var mı? Sorusu konuya ilişkin en çok merak edilenler arasında. Peki, Ankara'da fay hattı var mı? Ankara'dan fay hattı geçiyor mu?

'Demir Yumruk' davasının ilk duruşması görüldü"Demir Yumruk" davasının ilk duruşması görüldü
Son Dakika: Düzce beşik gibi! 5,9'luk depremin ardından 70'den fazla artçı sarsıntı meydana geldiSon Dakika: Düzce beşik gibi! 5,9'luk depremin ardından 70'den fazla artçı sarsıntı meydana geldi
Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye dev kaynak! Merkez Bankası'na 5 milyar dolar yatıracaklarSuudi Arabistan'dan Türkiye'ye dev kaynak! Merkez Bankası'na 5 milyar dolar yatıracaklar

Son günlerde en çok merak edilen sorular arasında Ankara'da fay hattı var mı? Ankara'dan fay hattı geçiyor mu? Soruları yer alıyor. Birçok vatandaş Ankara'da fay hattı var mı? Sorusunu merak ediyor ve arama motorları üzerinde araştırıyor. Bu haberimizde merak edenler için Ankara'da fay hattı var mı? Sorusunu yanıtladık. Peki, Ankara'da fay hattı var mı? Ankara'dan fay hattı geçiyor mu?

ANKARA'DA FAY HATTI VAR MI?

Ankara Fay Hattı her ne kadar direkt olarak şehrin altından geçmese de Ankara'nın sınır ilçelerinin birçoğu fay hattında bulunuyor.Ankara'nın kuzeyinde 1. derece deprem bölgesi olan Kuzey Anadolu Fay Hattı, güneydoğusunda Kırşehir Keskin Fay Hattı ve Haymana bölgesinde ise Bala'nın altındaki küçük fay hatları bulunmakta.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Ankara Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title