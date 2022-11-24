Son zamanlarda meydana gelen depremler sebebiyle vatandaşlar fay hatları hakkında birçok detayı merak etmeye ve araştırmaya başladı. Bu sorular arasında Ankara'da fay hattı var mı? Sorusu da yer alıyor. Ankara'da fay hattı var mı? Sorusu konuya ilişkin en çok merak edilenler arasında. Peki, Ankara'da fay hattı var mı? Ankara'dan fay hattı geçiyor mu?

Son günlerde en çok merak edilen sorular arasında Ankara'da fay hattı var mı? Ankara'dan fay hattı geçiyor mu? Soruları yer alıyor. Birçok vatandaş Ankara'da fay hattı var mı? Sorusunu merak ediyor ve arama motorları üzerinde araştırıyor. Bu haberimizde merak edenler için Ankara'da fay hattı var mı? Sorusunu yanıtladık. Peki, Ankara'da fay hattı var mı? Ankara'dan fay hattı geçiyor mu?

ANKARA'DA FAY HATTI VAR MI?

Ankara Fay Hattı her ne kadar direkt olarak şehrin altından geçmese de Ankara'nın sınır ilçelerinin birçoğu fay hattında bulunuyor.Ankara'nın kuzeyinde 1. derece deprem bölgesi olan Kuzey Anadolu Fay Hattı, güneydoğusunda Kırşehir Keskin Fay Hattı ve Haymana bölgesinde ise Bala'nın altındaki küçük fay hatları bulunmakta.