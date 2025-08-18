Amedspor Erzurumspor FK maçı CANLI izle! TRT Spor (AMEDSPOR ERZURUMSPOR) maçı HD, donmadan izleme linki var mı?

Amedspor Erzurumspor FK maçı canlı izle araması, Trendyol 1. Lig heyecanını takip eden futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Taraftarlar, bu kritik karşılaşmayı canlı izlemek için yayın bilgilerini merak ediyor.

18 Ağustos 2025 Pazartesi günü oynanacak olan Amed spor Erzurum spor FK maçı, hem ligdeki puan durumu hem de rekabet açısından önem taşıyor. "Amed spor Erzurum spor FK maçı canlı izle" sorusuna yanıt arayanlar için tüm yayın detayları açıklandı. Peki, Amed spor Erzurum spor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

AMEDSPOR ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Amed spor ile Erzurum spor FK, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında karşı karşıya geliyor. Mücadele, 18 Ağustos Pazartesi günü saat 21:30'da Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.

AMEDSPOR ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Amed spor Erzurum spor FK maçı canlı izle isteyen futbolseverler için güzel haber geldi. Maç, TRT Spor'dan şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Bu da herkesin mücadeleyi televizyon ya da dijital platformlar üzerinden ücretsiz izleyebileceği anlamına geliyor.

TRT SPOR CANLI MAÇ NASIL İZLENİR?

TRT Spor, hem uydu hem de dijital platformlar üzerinden kolaylıkla erişilebilen ulusal spor kanallarından biridir. TRT'nin resmi internet sitesi üzerinden 7/24 canlı yayın hizmeti sunan kanal, aynı zamanda Tivibu, Digiturk, D-Smart, KabloTV gibi yayın platformları aracılığıyla da izlenebilmektedir.

Amedspor Erzurumspor FK maçı canlı izle araması yapan izleyiciler için TRT Spor'un resmi web sitesi, TRT İzle uygulaması ve çeşitli dijital uydu platformları da erişim imkanı sunuyor.

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794 MHz

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 5/6

Modülasyon: DVB-S2 / 8PSK

