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Altın kuru yükseliyor mu? 20 Ocak gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

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Altın kuru yükseliyor mu ve gram altın ne kadar oldu soruları gündeme geliyor. Dünya ekonomileri ABD'deki yönetim değişikliğine odaklanmışken altın fiyatları yeni rekorun kıyısında seyrediyor. Peki, 20 Ocak gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? 20 Ocak güncel altın fiyatları araştırılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Tam altın fiyatı bugün ne kadar? 20 Ocak Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

ONS ALTIN FİYATI

Ons altın güne 2701 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2689 dolar, en yüksek de 2711 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2711 dolardan işlem görüyor.

Altın kuru yükseliyor mu? 20 Ocak gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın güne 3077 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3075 lira, en yüksek de 103 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3102 liradan alıcı buluyor.

Altın kuru yükseliyor mu? 20 Ocak gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATI NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın 3085 lirada alınırken 3125 liradan satılıyor.

Altın kuru yükseliyor mu? 20 Ocak gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek Altın, alış 4.937,5 TL, satış 5.060,9 TL.

Altın kuru yükseliyor mu? 20 Ocak gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet Altını, alış 20.497,9 TL, satış 20.807,7 TL.

Altın kuru yükseliyor mu? 20 Ocak gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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