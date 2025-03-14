Son dönemde altın fiyatlarındaki yükselişler yatırımcıların ve piyasa takipçilerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, ekonomik belirsizlikler ve enflasyon endişeleri, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına yönelmesine neden oluyor. Bu süreçte, altın fiyatlarının neden yükseldiği ve bu yükselişin hangi faktörlerden kaynaklandığı, en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, altın fiyatları neden yükseliyor, fiyatlardaki artış devam eder mi? Altın fiyatlarını etkileyen faktörler neler? İşte, altın piyasalarına dair tüm detaylar…

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Küresel piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmeler, altın fiyatlarında dalgalanmalara neden olmaya devam ediyor. Son dönemde özellikle ABD'nin Çin'e uyguladığı ek gümrük vergileri ve Çin'in buna karşı aldığı ekonomik tedbirler, piyasalarda belirsizliği artırarak yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönelmeye teşvik ediyor. Ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikaları, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ekonomik genişleme adımları ve küresel enflasyonist baskılar altının değer kazanmasına neden olan faktörler arasında yer alıyor.

Altın fiyatları neden yükseliyor

Öte yandan, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler, Rusya-Ukrayna savaşı, küresel enerji krizi ve büyük ekonomilerde yaşanan belirsizlikler, altına olan talebi artırarak fiyatların yukarı yönlü seyretmesine katkı sağlıyor. Dünya genelinde merkez bankalarının rezervlerini güçlendirmek amacıyla altın alımlarını artırması, arz-talep dengesini değiştirerek fiyatların daha da yükselmesine yol açıyor.

Altın fiyatları

Altın piyasalarının gelecekte nasıl şekilleneceği merak konusu olurken, uzmanlar piyasaları yakından takip etmenin önemine vurgu yapıyor.