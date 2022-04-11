Altın artar mı düşer mi? (Uzman Yorumlar) 11 Nisan 2022 Pazartesi altın ne kadar olacak? Gram altın fiyatları azalır mı artar mı?

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu piyasayı takip edenlerin internette aradığı konu başlıkları içinde yer alıyor. Vatandaşlar altın artacak mı düşecek mi merak içinde. Peki, Altın düşer mi yükselir mi? 11 Nisan 2022 Pazartesi altın ne kadar olacak? Gram altın yükselir mi düşer mi? Çeyrek altın fiyatı düşer mi? Altın fiyatları artacak mı? Altın fiyatları azalacak mı?

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.484 lira, cumhuriyet altını da 6.105 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda yatay seyirle 1.947 dolardan işlem görüyor.

ONS ALTINDA 1.960 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere şahinleşen merkez bankaları, Rusya-Ukrayna savaşında çatışmaların şiddetlenebileceği ihtimali ve Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artmaya devam eden vaka sayılarının emtia piyasalarında fiyatlamaları zorlaştırdığını ifade etti. Bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Avrupa'da son yılların en yüksek seviyelerine çıkan enflasyonun ardından alacağı kararların yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade eden analistler, perşembe günü gerçekleştirecek toplantıda ECB'nin politika faizini sabit bırakmasının beklendiğini kaydetti. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.960 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

ALTIN YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ? (GÜNCEL YORUMLAR)

EKONOMİST İSLAM MEMİŞ AÇIKLAMALARI

En iyi yatırım aracının altın olduğunu söyleyen ekonomi uzmanı İslam Memiş, yakın zamanda fiziki altın bulmanın zor olacağını söyledi. Memiş, "Yıllık gelirimizi altına endekslesek ve yatırımlarımızı ona göre yaparsak kar elde etmiş oluruz" dedi.

Ekonomi uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara tavsiyelerde bulundu. En iyi yatırım aracının altın olduğunu söyleyen İslam Memiş, yakın zamanda fiziki altın bulmanın zor olacağını belirtti. Memiş, " Altın, bütün devletlerin merkez bankalarında bulunması gereken ve swap karşılığı olan bir madendir. Bununla birlikte altın dünyada en az bulunan madenlerin başında gelir. Rusya'da fiziki altın alımı devlet tarafından yasaklandı ve bir ilke imza atıldı. En karlı ve kazançlı yatırımın altın olduğunu rahatça söyleyebiliriz. Yıllık gelirimizi altına endekslesek ve yatırımlarımızı ona göre yaparsak kar elde etmiş oluruz. Dünya üzerinde şu dönemde büyük bir kriz var. Zengin fakir fark etmeksizin tasarruf etmezsek bu dünya krizinde kazançlı çıkmamız mümkün değil. Son zamanlarda en çok kaybeden para biriminin de Euro olduğunu söylemek mümkün" dedi.

MALATYA'DA DÜZENLENEN BİR PROGRAMDA EKONOMİK DURUMLAR ELE ALINDI

Malatya'da düzenlenen bir programda, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve korona virüs salgını ile birlikte yaşanan ekonomik krizler, bu krizlerin vatandaşlara ve sanayicilere yansımaları el alındı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi tarafından 'Değişen Dünyada Ekonomi ve Türkiye'ye Yansımaları' programa katılan Finans Analisti İslam Memiş ekonomi hakkında üyelere bilgi verdi.

"Hükümet seçimde nasıl bir ekonomik politika uygulayacak merak konusu"

Açılış konuşması gerçekleştiren MÜSİAD Başkanı Boyraz, 'Değişen, 'Dünyada Ekonomi ve Türkiye'ye Yansımaları' programı düzenleyerek, üyelerini ekonomik gidişat konusunda bilgilendirmek istediklerini bildirdi. Boyraz, "Hepimizi, sorun ve sıkıntılar, artan emtia fiyatlar, enflasyon ve faiz politikasının getirmiş olduğu baskılar, hayat pahalılığı ve alım gücünün azalması etkiliyor. Yapmış olduğumuz ticarette giderek daha da risklerin artması belirsizlikler bizi düşündürmektedir. Bu gün bu sorunların cevaplarını ararken seçim süreci yaklaşırken ve hükümetin ekonomik politikalarını yeniden nasıl şekillendireceği merak konusu. Hükümet seçimde nasıl bir ekonomik politika uygulayacak merak konusu. Savaş ile beraber ortaya çıkan küresel ekonomik krizin sonu ne olacak. Türkiye nasıl fırsatlara veya fırsata dönüştürecek. Tüm bu soruların cevaplarını bulduğumuzda, kendi sorunlarımızla ilgili çözümlere daha rahat bir şekilde kavuşacağız" dedi.

"Evlatlarımıza nasıl bir gelecek bırakabiliriz"

Daha sonra Finans Analisti İslam Memiş ise 'Değişen Dünya'da Ekonomi ve Türkiye'ye Yansımaları' konulu sunum yaptı. Türkiye yakınında meydana gelen savaş ve diğer sıkıntılar nedeniyle sorunlar olduğuna dikkat çeken Memiş, "Dünya haritası yeniden çizilirken bazı sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Dünya farklı bir düzene girerken, bizim siyaseti bir kenarı bırakıp bizim farklı kafaları bir kenarı bırakarak, bireysel olarak tedbirlerimizi alıp önerilerimiz nasıl yapabiliriz. Evlatlarımıza nasıl bir gelecek bırakabiliriz. ABD Başkanı açıklama yapıyor. Yeni Dünya sisteminde bu sisteme giriş yapıyoruz ve sistemin öncülüğünü biz yapacağız inşallah. Rusya ve Ukrayna arasında savaş var. Bu da senaryonun bir parçası. Herkes bunu farklı algılayabilir. Benim bireysel düşüncem Dünya haritası yeniden çiziliyorsa, bugün Ermenistan, Gürcistan, Ukrayna gibi ülkeler sıkıntılıysa, Karadeniz'deki haritalar tekrar çiziliyorsa ve NATO bölgesi genişliyorsa gelişmeleri iyi izlemek lazım. Bugün Rusya, Ukrayna'daki biyokimya tesislerini vuruyorsa, şu anda oradaki virüsler artmışsa belki 1 ay sonra ya da 3 sonra tekrar virüsten dolayı kapanma olabilir. İnsanlar tekrar yeni bir salgınla karşı karşıya kalabilir. Yeni bir salgın olursa yaşanan olaylar sürpriz bir olay değildir. O zaman ekonomiler daha kötüye gider" şeklinde konuştu.

Bir otelde düzenlenen toplantıya, MÜSİAD Malatya Şubesi Başkanı Muharrem Boyraz, Malatya İl Müftüsü Veysel Işık, Malatya Ticaret Sanayi Odası (MTSO) Meclis Başkanı Hasan Özkan, MÜSİAD ve MTSO üyeleri katıldı. - MALATYA

PİYASALARDA DALGALI SEYİR HAKİM

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve artan resesyon endişeleri ile emtia piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi. Jeopolitik riskler ve artan enflasyonist baskılar nedeniyle merkez bankalarının para politikalarında sıkılaşma sürecini daha agresif bir şekilde gerçekleştireceği beklentilerinin arttığını vurgulayan analistler, bu kapsamda tahvil piyasalarındaki hareketliliğin de sürdüğünü belirtti. Dün yüzde 2,31 seviyelerinde hareket eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, bugün yükselişe geçerek yüzde 2,40'ın üzerine çıktı.

ONS ALTINDA 1.950 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de istihdam raporunun piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, ayrıca dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin de takip edileceğini bildirdi. Yurt içinde kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin piyasalar kapandıktan sonra Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme raporunu açıklamasının beklendiğine değinen analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.950 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

11 NİSAN PAZARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

11 Nisan Pazartesi günü kurlarına göre güncel 1 gram altın fiyatı 925,5 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 924,3 TL iken satış fiyatı ise 924,5 TL'dir.

Gram altın 11 Nisan Pazartesi güncel kurları:

Alış 924,3

Satış 924,5

Değişim (%) 0,11

En Yüksek 930,0

En Düşük 919,9

Önceki Kapanış 923,4

Haftalık En Yüksek 930,0

Haftalık En Düşük 904,8

Aylık En Yüksek 947,6

Aylık En Düşük 886,6

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