Alperen Şengün kimdir? Alperen Şengün kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Henüz 20'li yaşlarının başında olmasına rağmen hem Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde hem de NBA'de sergilediği performansla dikkat çeken Alperen Şengün, kısa sürede adını uluslararası arenaya yazdırdı. Giresun'da başlayan yolculuğu, Banvit ve Beşiktaş'taki başarılı sezonların ardından 2021'de Houston Rockets tarafından NBA'e seçilmesiyle taçlandı. Peki Alperen Şengün kimdir, kariyerinde hangi başarılar öne çıkıyor? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ALPEREN ŞENGÜN KİMDİR?

Alperen Şengün, 25 Temmuz 2002 doğumlu genç bir Türk basketbol yıldızıdır. Henüz 19 yaşında olmasına rağmen NBA'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmiştir. Basketbol kariyerine 2017-2018 sezonunda Banvit Basketbol Kulübü'nde başlayan Şengün, uzun forvet pozisyonunda oynuyor ve 2,08 boyundadır. Genç yaşta başladığı profesyonel kariyeri, Türkiye'deki önemli kulüpler ve uluslararası arenada aldığı başarılarla hızla yükselmiştir.

2018-2019 sezonunda Bandırma'ya transfer olan Şengün, burada 29 maçta 10,8 sayı, 6,8 ribaund ve 1,2 asist ortalamalarıyla dikkat çekti. Ardından 2020-2021 sezonunda Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalayarak kariyerini bir üst seviyeye taşıdı. Buradaki başarılı performansı, NBA takımlarının da radarına girmesini sağladı. 2021 NBA seçmelerinde Houston Rockets tarafından 1. turda 16. sıradan seçilen Şengün, kısa sürede uyum sağlayarak beğeni topladı.

Aynı yıl, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde "En Değerli Oyuncu" (MVP) ödülünü kazanarak ülke basketbolundaki yükselen yıldızlardan biri olduğunu kanıtlamıştır.

ALPEREN ŞENGÜN KAÇ YAŞINDA?

Alperen Şengün, 25 Temmuz 2002 doğumludur. Bugün itibarıyla 21 yaşındadır.

ALPEREN ŞENGÜN NERELİ?

Alperen Şengün, Giresun doğumludur.

ALPEREN ŞENGÜN'ÜN KARİYERİ

Alperen Şengün, genç yaşına rağmen hem Türkiye'de hem de NBA'de dikkat çeken bir kariyere sahiptir.

2017-2018: Banvit Basketbol Kulübü'nde profesyonel kariyerine başladı.

2018-2019: Bandırma'ya transfer oldu ve 29 maçta 10,8 sayı, 6,8 ribaund, 1,2 asist ortalamaları yakaladı.

2020-2021: Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı ve başarılı performansıyla NBA takımlarının ilgisini çekti.

2021 NBA Seçmeleri: Houston Rockets tarafından 1. tur 16. sıradan seçildi. NBA'de kısa sürede uyum sağlayarak beğeni topladı.

2021: Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde en değerli oyuncu (MVP) ödülünü kazandı.

Alperen Şengün, hem yetenekleri hem de genç yaşta elde ettiği başarılarla Türk basketbolunun gelecekteki en önemli isimlerinden biri olarak gösterilmektedir.