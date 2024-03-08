Alper Yeğin kimdir? CHP İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Alper Yeğin kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan adayı ise Alper Yeğin oldu. Alper Yeğin kimdir? Alper Yeğin nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ALPER YEĞİN KİMDİR?

Alper Yeğin, bir işadamı, siyasetçi ve yerel yönetim uzmanıdır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Metro İstanbul A.Ş'de üst düzey yönetici olarak görev almıştır.