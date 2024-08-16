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Alpay Özalan kimdir? AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan kaç yaşında ve nereli?

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Alpay Özalan kimdir? Eski milli futbolcu ve şimdiki AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan hakkında merak edilenler. Alpay Özalan'ın yaşı ve nereli olduğu gibi bilgilerin yanı sıra, politik kariyeri ve geçmişi hakkında detaylar haberimizde yer alıyor...

Ak Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan kimdir ve kaç yaşında olduğu gündeme geliyor. Özalan, 27. ve 28. Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir milletvekilidir. Alpay Özalan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir...

ALPAY ÖZALAN KİMDİR?

Fehmi Alpay Özalan, 29 Mayıs 1973 yılında İzmir'de doğdu. Türk eski millî futbolcu ve teknik direktör. Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. ve 28. Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir milletvekilidir.

Alpay Özalan kimdir? AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan kaç yaşında ve nereli?

Lise mezunu olan Alpay Özalan, futbol kariyerine Altay'da başlamış ve ardından Beşiktaş, Fenerbahçe, Aston Villa, Incheon United, Urawa Red Diamonds ve FC Köln gibi kulüplerde forma giymiştir. Milli takım formasını 125 kez giyen Özalan, 1996 yılında Dünya Olimpiyat Fair Play ödülünü kazanan ilk ve tek Türk futbolcusu olmuştur. İngiltere Premier Lig'de forma giyen ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçen Alpay Özalan, 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük elde eden kadroda yer almış ve "2002 FIFA World Cup All Star Team"e giren tek Türk futbolcu olmuştur. Özalan, Japonya'da "En İyi Yabancı Futbolcu" ve Asya'da "En İyi Defans Oyuncusu" seçilmiştir. 2002 Dünya Kupası'ndaki başarısından dolayı Devlet Üstün Hizmet Madalyası'na layık görülen Özalan, futbolculuk kariyerini Almanya'da tamamlamış olup, halen teknik direktörlük yapmaktadır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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