Alman Tarım Grubu Ayvalık'ta Zeytin Hasadı ve Sıkımına Katıldı

(BALIKESİR) - Almanya'nın, Stuttgart kentinden gelen "Tarımsal Seyahat Grubu", üç gün boyunca Ayvalık'ta incelemelerde bulundu; grup üyeleri, zeytin hasadına ve zeytin sıkımına katılarak tadım yaptı. Grup Lideri, Çiftçi Danışma Merkezi Başkanı Jens Heisrath, "Ayvalık zeytinyağının diğer yağlarla rekabet edebileceğine inanıyorum. Çok iyi bir zeytinyağı, ancak şunu da söylemeliyim ki, ben bir uzman değilim. Ama benim değerlendirebileceğim şey, çok hoşumuza gitti ve tadını çok beğendik" dedi.

Stuttgart'tan gelen Tarımsal Seyahat Grubu, Ayvalık'ta zeytin hasadına ve sıkımına katıldı. Bütün dünyada tarımsal inceleme gezileri düzenlediklerini, Güney Amerika ve Afrika'da bulunduklarını belirten Çiftçi Danışma Merkezi Başkanı Jens Heisrath, yerel koşulları görmek için Türkiye'ye seyahat yapma fırsatı bulduklarını söyledi.

Türkiye'de bulunan tarımsal ürünlerin çeşitliliğinin gruptaki herkesi büyülediğini vurgulayan Jens Heisrath, "Karadeniz'deki çay ve fındıktan başlayarak, dünyada bilinen tüm narenciye ürünlerine, Orta Anadolu'da, Konya bölgesindeki tahıl üretimine, sebze üretimine, pamuğa – tarımsal üretimin tüm yelpazesine kadar. Bu kadar büyük bir ölçekte bizde, Almanya'da, bilinmeyen bir şey. Çünkü biz tek tek ürünlere daha çok odaklanmış durumdayız. Yani, bizde tahıl yetiştiriciliği çok güçlü bir şekilde temsil ediliyor. Kanola, silajlık mısır. Bizde çok sayıda işletmenin hayvancılığı var. Biyogaz çok büyük bir rol oynuyor. Bizde özel ürünler dediğimiz şeyler var, yani sebze bir özel üründür. Bizde de biraz var elbette. Ama Türkiye'de yetiştirilen bu büyük çeşitlilik ve bu, nasıl diyelim, Türkiye'nin tüm önemli gıda maddeleriyle kendi kendine yetme yeteneğindeki bu büyük pay, o zaman da beni etkilemişti" diye konuştu.

"Zeytinyağı üretimi çok profesyonel"

Grup üyelerinin hepsinin aktif çiftçiler olduğunu ve hepsinin de kendi çiftliklerinin bulunduğunu hatırlatan Jens Heisrath, Ayvalık'ta yaptıkları incelemelere ilişkin, şunları söyledi:

"Biz çok etkilendik. Zeytinyağı üretimi çok profesyonel. Aslında bu kendiliğinden anlaşılır bir şey ama çok hoşumuza gitti. Bu zeytinyağını tatmak. Tam da hasadın başladığı, zeytinlerin işlendiği bu zamanda bunu görmek bizim için büyük bir şans ve bir onur. Sadece Ayvalık zeytinyağını denedik, başka bir şey denemedik. Yani Ayvalık zeytinyağının diğer yağlarla rekabet edebileceğine inanıyorum. Çok iyi bir zeytinyağı. Ancak şunu da söylemeliyim ki, ben bir uzman değilim. Ama benim değerlendirebileceğim şey, çok hoşumuza gitti ve tadını çok beğendik.Yani çok iyi kalitede. Önemli olan her zaman iyi kalitedir. Önemli olan bir şey daha var: iyi üretim. Yani, bu dünyanın her yerinde aynı, Türkiye'de, Almanya'da, Amerika'da, Rusya'da olsun fark etmez. İyi bir üretimim varsa - yani iyi bir kaliteyle iyi bir verim alıyorsam - ve iyi bir pazarlamam varsa, her zaman bir şansım vardır ve sonunda önemli olan da budur."