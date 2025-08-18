Ali Şen'in sağlık durumu nedir? Fenerbahçe'nin Efsane Başkanı Ali Şen yoğun bakımda!

Ali Şen'in sağlık durumu nedir? Uzun yıllar boyunca Fenerbahçe'ye hizmet eden Ali Şen'in sağlık durumu hakkında gelen haberler, spor dünyasında büyük yankı uyandırdı. Yoğun bakımda tedavi gören Ali Şen'in sağlık durumu, hem kulüp yönetimini hem de taraftarları kaygılandırıyor. Peki, Ali Şen'in sağlık durumu şu anda ne durumda?

ALİ ŞEN'İN SAĞLIK DURUMU NEDİR?

Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat'ın aktardığı bilgilere göre, Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen'in sağlık durumu oldukça ciddi. Donat, Ali Şen'in çocuklarıyla yaptığı görüşme sonrasında, Şen'in kimseyi tanımadığını ve konuşamadığını belirtti.

Bodrum'da bir hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan Ali Şen'in sağlık durumu için şu an gözlem süreci devam ediyor. Doktorlar, Ali Şen'in sağlık durumu hakkında henüz net bir bilgi paylaşmazken, yakın çevresi endişeyle gelişmeleri takip ediyor.

ALİ ŞEN KİMDİR?

Ali Şen veya tam adıyla Ali Haydar Şen 1939 yılında Yugoslavya Krallığı'nın Prizren şehrinde doğan (bugünkü Kosova) Türk iş adamı ve Fenerbahçe eski başkanıdır. Daha çok Ali Şen ismiyle bilinmektedir.

Şu sıralar Bodrum'un Yalıkavak beldesinde yaşamaktadır. 1997'nin sonlarında, bir daha Fenerbahçe'nin başkanı olmayacağını açıklamıştır. Kulübün başına Ali Şen'den sonra Aziz Yıldırım gelmiştir.

Ali Şen, Rumeli Yönetici ve İş Adamları Derneği'nin (RUYİAD) kurucu üyelerinden olup, aynı derneğin 1993-1995 yılları arasında başkanlığını yapmıştır.