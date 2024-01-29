Ali Diken'in katili Zeynel Boyacı kimdir? Müge Anlı Ali Diken olayı nedir?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında izleyiciyi şaşırtan gelişmeler yaşandı. Ali Diken kaybının arkasından yakın arkadaşı Zeynel Boyacı çıktı. Cinayeti itiraf eden Zeynel Boyacı, arkadaşından önce baldızını öldürdüğünü de itiraf etti. İki cinayeti işleyen Boyacı, cesetlerin bulunduğu yerleri de Emniyet ekiplerine anlattı. Peki, Ali Diken cinayeti nasıl oldu? Ali Diken'in katili Zeynel Boyacı kimdir? Detaylar haberimizde...

ALİ DİKEN ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Müge Anlı programında ortaya çıkan cinayet itirafının ardından, kayıp kurye 32 yaşındaki Ali Diken'in cesedi bulundu. Sadece 4 saatlik arama çalışmasının ardından, aynı bölgede battaniyeye sarılı bir kadın cesedi daha bulundu. İkinci cesedin katil zanlısının Zeynel Boyacı'nın baldızı olduğu ortaya çıktı. Antalya'da 20 Aralık Çarşamba günü meydana gelen olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. En son bir akaryakıt istasyonunda görülen genç adamın en son görüştüğü kişi yakın arkadaşı Zeynel Boyacı olduğu ortaya çıktı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert

ALİ DİKEN'İN KATİLİ ZEYNEL BOYACI KİMDİR?

Arkadaşını öldüren Zeynel Boyacı'nın ifadesi doğrultusunda, Ali Diken'in cesedi bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra, aynı bölgede battaniyeye sarılı bir kadın cesedi daha bulundu. Programa katılan Zeynel Boyacı, şüpheli tavırları nedeniyle kaçmak üzereyken gözaltına alındı ve sorguda Ali Diken'in cesedinin gömüldüğü yeri itiraf etti. Yurt dışına kaçma planları yaparken Zeynel Boyacı'nın tam bir suç makinası olduğu ortaya çıktı.

ALİ DİKEN'İN CESEDİ BULUNDU MU?

Şüpheli Zeynel Boyacı, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri eşliğinde cesedin gömüldüğü yeri gösterdi.