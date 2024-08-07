Ali Cengiz kimdir? Milli güreşçi Ali Cengiz kaç yaşında, nereli? Ali Cengiz kaçıncı oldu?

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ALİ CENGİZ KİMDİR?

Ali Cengiz, 08.04.1996 yılında doğdu. Türk güreşçi. Ankara ASKİ Spor Kulübünde grekoromen stilde 87 kiloda kariyerini sürdürmektedir. Akhisar Belediyespor'un güreşçisi Ali Cengiz, Brezilya'da yapılan 2015 Dünya Gençler Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Fransa'nın Macon kentinde düzenlenen 2016 Dünya Gençler Şampiyonasında 84 kiloda mücadele veren Ali Cengiz gümüş madalyada kazandı. Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen 2019 U23 Avrupa güreş şampiyonasında Ali Cengiz bronz madalya kazandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam eden 4. İslam Dayanışma Oyunları'nda 85 kiloda Azerbaycanlı İslam Abbasov'a yenilerek gümüş madalya kazandı.

Cezayir'in Vahran kentinde düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda grekoromen stil 87 kilo üçüncülük müsabakasında Fransız rakibi Johnny Bur'u 4-0 yenerek bronz madalya kazandı.[6] Sırbistan'ın Belgrad kentinde düzenlenen 2022 Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler grekoromen stil 87 kilo üçüncülük müsabakasında İranlı rakibi Nasser Alizadeh'ı 7-1 yenerek bronz madalya kazandı. İlk turda Hint Sunil Kumar ile 1-1 berabere kaldı ve son puan avantajıyla ikinci tura yükseldi. İkinci turda Ukraynalı Andrii Antoniuk'i 3-1; çeyrek finalde İsviçreli Damian von Euw'u 8-3 yenerek yarı finale çıktı. Yarı finalde Danimarka adına yarışan Çeçen asıllı Turpal Bisultanov'a kayberederek bronz madalya maçına çıkmıştı.

Hırvatistan'ın Zagreb kentinde düzenlenen 2023 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler grekoromen stil 87 kilo final maçında Macar István Takács'a 5-2 kaybederek gümüş madalya kazandı. İkinci turda Hollandalı rakibi Marcel Sterkenburg'un müsabakadan çekilmesiyle çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Azerbaycanlı İslam Abbasov ile 1-1 berabere kaldı ve son puan avantajjıyla yarı finale çıktı. Yarı finalde Gürcü Laşa Gobadze'yi 3-1 yenerek finale çıkmıştı.