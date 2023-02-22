Akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavının 2023 yılı için gerçekleştirilecek olan sınavı nedeniyle ALES başvuruları başladı mı? Soruları araştırılmaya devam ediliyor. Peki, ALES başvuruları başladı mı? ALES başvuruları ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? ALES Başvuru ekranı!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ALES başvuruları başladı mı? Sorusu başta olmak üzere ALES başvuruları ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? Sorusu gibi merak edilmekte olan birçok soru gündemde yerini aldı. ÖSYM başkanlığı tarafından yapılan açıklama ile birlikte ALES başvuruları başladı mı? Sorusu da yanıt buldu. Peki, ALES başvuruları başladı mı? ALES başvuruları ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? ALES Başvuru ekranı!

ALES BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

ÖSYM başkanlığının resmi internet sitesi üzerinde yayınlanmakta olan duyuruya göre 16 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 yılı Akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavının (ALES) başvuruları, 22 Şubat-1 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını 22 Şubat 2023 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

2023 ALES BAŞVURU EKRANI

ÖSYM resmi internet sitesinde yayınlanan bilgilendirme ile https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan başvuru işlemi gerçekleştirilebiliyor. Aşağıda yer almakta olan "ALES Başvuru ekranı linki" üzerinden ÖSYM resmi internet sitesi ALES Başvuru ekranına kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

2023 ALES BAŞVURU EKRANI LİNKİ