Ekranların beğenilen dizisi Aldatmak bugün 29. bölümü ile ATV'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 30. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Aldatmak 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aldatmak yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Aldatmak yeni bölümde neler olacak? Aldatmak yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Aldatmak, Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 22 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun yaptığı, Yıldız Tunç'un senaryosunu kaleme aldığı, başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Aldatmak 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aldatmak yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Aldatmak yeni bölümde neler olacak?

ALDATMAK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aldatmak her Perşembe saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

ALDATMAK 30. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aldatmak 29. bölümünün ardından 30. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı bugünkü bölümün ardından ATV'nin resmi Youtube kanalında yayınlanacak.

ALDATMAK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tarık'tan şaşırtan çıkış

Zeliş'in Yeşim ile akrabalığının ortaya çıkması bomba etkisi yaratır. Güzide bu tesadüfe şüpheci yaklaşırken Ozan'ın Zeliş'e bakış açışını sorgulamasına sebep olur. Masumiyetini kanıtlamak için çaresiz kalan Zeliş, kendini Oltan ile ilgili tehlikeli bir görevin içinde bulur.

Diyarbakır'dan tanıdık bir yüzün ortaya çıkışı Behram cephesinde şartların değişmesine sebep olacaktır. Oylum kendisini büyük bir tehlikenin içinde bulunca Behram, Oylum'un canı için kendininkini tehlikeye atar.

Sezai'nin davasına kendini iyiden iyiye vermiş olan Güzide, bir yandan da Tarık ile ilgili radikal bir karar almak zorunda kalır. Ancak bu kararı, onu asla tahmin edemeyeceği bir sonuca götürecektir.

ALDATMAK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Hamile kızınıza gönlünüze göre bir kısmet bulursunuz inşallah!"

Tarık'ın mahkemedeki son hamlesi herkesi şaşkına çevirir. Kimse onun bu kararına bir anlam veremese de Güzide ve Oltan kendilerince bunun nedenini anlarlar. Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla beraber Ozan, Zeliş konusunda bir çıkmaza girer. Ne olursa olsun aileleri yüzünden birlikte olamayacaklarının ikisi de farkındadır.

Artık geri dönülmez bir yola giren Oylum ne yaparsa yapsın endişesini de mutsuzluğunu da saklayamaz. Tolga ve Selin'in birlikteliklerine şahit olurken aynı zamanda kendisinin bile inanamadığı aşkına ailesini de ikna etmek zorunda kalır.

Güzide tüm yaşananlara rağmen etrafındakilerin dürüstlüğüne güvense de kötü sürprizlerle karşılaşmaktan kaçamaz. Ancak Güzide'nin onlara mutlak bir cevabı olacaktır.

ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin - Güzide Yenersoy

Ercan Kesal - Ali Sezai Okumuş

Mustafa Uğurlu - Tarık Yenersoy

Yusuf Çim - Ozan Yenersoy

Cem Bender - Oltan Kaşifoğlu

Caner Şahin - Tolga Kaşifoğlu

Feyza Sevil Güngör - Oylum Yenersoy

Asena Girişken - Yeşim Denizeren

Cem Sürgit - Ümit Özgüder

Meltem Baytok - Nazan Tokluca