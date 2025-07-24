Alanyaspor Hatayspor hangi kanalda? Alanyaspor Hatayspor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Alanyaspor Hatayspor maçı hangi kanalda? Alanyaspor Hatayspor hazırlık maçı maçına saatler kaldı. Maç öncesi Alanyaspor Hatayspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Alanyaspor Hatayspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Alanyaspor Hatayspor maçı yayın bilgisi haberimizde!

ALANYASPOR HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Hatayspor maçını canlı yayınlayacak kanal bilgisi bulunmamaktadır. Taraftarlar Alanyaspor ve Hatayspor sosyal medya hesaplarından maça dair detayları takip edebilecek.

ALANYASPOR HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Alanyaspor Hatayspor maçı bu akşam saat 17.00'de başlayacak.