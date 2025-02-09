Alanyaspor Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı 11'i belli oldu, ilk 11'de kimler var?

Fenerbahçe Alanyaspor maç kadrosu ilk 11! Fenerbahçe bu akşam Alanyaspori le Süper Lig maçı oynayacak. Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Alanyaspor Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11 haberimizde...

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Fenerbahçe maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Alanyaspor Fenerbahçe maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Alanyaspor Fenerbahçe maçını şifresiz izleyebilecekler.

ALANYASPOR FENERBAHÇEMAÇI SAAT KAÇTA?

Alanyaspor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 16.00'da başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

ALANYASPOR FENERBAHÇE İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Alanyaspor 11'i:



Fenerbahçe 11'i:



ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Alanyaspor ve Fenerbahçe, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Antalya'da, Gain Park Stadyumu'nda oynanacak.