Alanyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Alanyaspor Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Alanyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Alanyaspor Fenerbahçe Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Alanyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Alanyaspor Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? İşte Alanyaspor Fenerbahçe maçı yayın bilgisi haberimizde!

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Fenerbahçe maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Alanyaspor Fenerbahçe maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Alanyaspor Fenerbahçe maçını şifresiz izleyebilecekler.

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Alanyaspor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 16.00'da başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

ALANYASPOR FENERBAHÇE İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Alanyaspor 11'i:



Fenerbahçe maçı 11'i:



ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Alanyaspor ve Fenerbahçe, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Antalya'da, Gain Park Stadyumu'nda oynanacak.