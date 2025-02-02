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Al Musrati Beşiktaş'tan ayrıldı mı?

Al Musrati Beşiktaş'tan ayrıldı mı?
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Beşiktaş'ta forma giyen Al Musrati'nin takımdan ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu. Beşiktaş, Libyalı orta saha oyuncusu Al Musrati'yi Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'ya kiraladı. İşte transferin tüm detayları…

Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde büyük umutlarla kadrosuna kattığı Al Musrati, siyah-beyazlı kulüpten ayrıldı mı? Beşiktaş, Al Musrati'yi hangi takıma gönderdi? Taraftarlar, Al Musrati Beşiktaş'tan ayrıldı mı?, Hangi takıma transfer oldu? ve Beşiktaş, Al Musrati'den ne kadar kazandı? sorularının yanıtını araştırıyor.

AL MUSRATI BEŞİKTAŞ'TAN AYRILDI MI?

Beşiktaş'ın Libyalı orta saha oyuncusu Al-Musrati, Fransız ekibi Monaco'ya satın alma opsiyonuyla kiralandı. Beşiktaş yönetimi, oyuncunun performansı ve bonservis bedeli nedeniyle eleştirilen Al-Musrati'yi Monaco'ya kiralama kararı aldı.

Al Musrati Beşiktaş'tan ayrıldı mı?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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