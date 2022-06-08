Akıl ile ilgili sözler 2022: Anlamlı akıl ile ilgili kısa sözler! - Haberler

Akıl ile ilgili sözler merak ediliyor. Sosyal medyada paylaşmak veya bir arkadaşına, eşine dostuna göndermek isteyenler için akıl ile ilgili sözler haberimizde... Genellikle İnstagram'da postların altına veya hikaye olarak paylaşılan akıl ile ilgili sözler için anlamlı akıl ile ilgili kısa sözler ve akıl sözleri haberimizde akılla ilgili sözler arayanlar için derlendi. İşte akıl sözleri!

AKIL İLE İLGİLİ SÖZLER

Akıl, kişiye sermayedir. - Türk atasözü

Akıl malın en kıymetlisidir. - Çerkez atasözü

Akıl ve bilim, aydınlık kesimdedir. Din, imansa karanlık kesimde. Aklın, bilimin ölçüleri bellidir. Gözlem vardır, deney vardır, nesnellik vardır. Yolu ışıklandıran da bunlar. Din ve imanda ise bunlar yoktur. - Turan Dursun

Akıl, yalnız doğrulukta bulunur. - Goethe

Akıllı kişiyi sırtında taşısan dahi yük gelmez . - Çerkez atasözü

Aklı olmayan fakirdir. - Çerkez atasözü

Deli bile konuşuncaya kadar akıllı zannedilir. - Çerkez atasözü

Delinin beyi olmaktansa akıllının kölesi olmak daha iyidir. - Çerkez atasözü

Duygunun yanında akıl daima adi kalır. - Honoré de Balzac

Hayal gücü, ereksiyon halindeki zekadır. - Victor Hugo

Kadının el mahareti aklını gösterir. - Çerkez atasözü

Kuşu yükselten kanat,insanı yükselten akıldır. - Çerkez atasözü

Sanayileşmenin ve kalkınmanın tarihe gömüldüğü bir toplumda akıl bir lükstür; kapitalizm öncesinde ve tekelli düzende, bir rehber olarak, akıl'a gerek olmadığını biliyoruz. Öyleyse akılsızın akıllıyı kovma süreci normal olmaktadır. Tefeciyi siyasetçinin esir aldığı bir toplumda da en akılsızın en yüksek tepeye çıkması ve kütlesel olarak akıldan kaçış yasadır ve bizde şimdi bu yasa yürürlüktedir. Kamu gelirlerinin, fiilen tamamının faiz ödemelerine ayrıldığı bir ülkede tefeciler egemen demektir; insanı tefeci ahlakının yönettiğini anlıyoruz. - Yalçın Küçük

Üç türlü aristokrasi vardır; birincisi yaş ve kıdem; ikincisi servet; üçüncüsü akıl ve bilgidir. En şereflisi sonuncusudur. - Arthur Schopenhauer

Üstün, nadir bulunan zekaya sahip insanlar yalnızca yararlı olan bir işe girmeye zorlandıklarında en güzel resimlerle süslenip sonra da mutfak kabı olarak kullanılan değerli bir vazoya benzer. - Arthur Schopenhauer

Yaşlının sözü,gencin aklını yener. - Çerkez atasözleri

Zeka dünyayı yerinden oynatmaya yarayan maniveladır. - Honoré de Balzac

Zekam bana değil, dünyaya aittir. - Arthur Schopenhauer

Akıllı kişilerin en büyük talihsizliği, salakların abuk sabukluklarıyla başa çıkmak zorunda olmalarıdır. - Voltaire

Aklınla gör, kalbinle işit. - Türk atasözü

Bizi yöneten, dünyayı ellerinde tutan kimselerin bizim kadar akıllı olması yetmez. Bizden çok üstün değiller ise bizden çok aşağı sayılırlar. - Michel de Montaigne

Her zaman aklımızın ardısıra gidelim, halkın takdiri de, canı isterse ardımızdan gelsin. - Michel de Montaigne

Çok insan kafaları olmadığı için kafayı bozmuyor. - Arthur Schopenhauer

Akıl akıldan üstündür. - Türk atasözü

Ancak, kendi kendini idare edebilen akıllı insanlar hürdür. - Horace

Aptallar, akıllılardan pek az şey öğrenirler; ama akıllılar aptallardan çok şey öğrenirler. - Marcus Porcius Cato

Başkalarının bilgisiyle bilgin olsak bile ancak kendi aklımızla akıllı olabiliriz. - Michel de Montaigne

Gençlikte, güzellikte akıl arama. - Homeros

İnsan akıbetinin efendisi değildir ve hiçbir zaman da olmayacaktır. İnsanın aklı onu daima bilinmeyen ve öngörülmeyen yeni şeyler öğrenmeye doğru götürecektir. - Friedrich August von Hayek

Öğrenimsiz akıl sürülmemiş tarlaya benzer. - Halil Cibran

Sadece tecrübe sayesinde bir şeyler öğrenebiliriz ve hiçbir zaman bir olayı akıl yoluyla tamamen kavrayamayız. - Friedrich August von Hayek

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