Akıl ile ilgili sözler 2022: Anlamlı akıl ile ilgili kısa sözler! - Haberler

Akıl ile ilgili sözler 2022: Anlamlı akıl ile ilgili kısa sözler!
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Sosyal medyada paylaşmak veya bir arkadaşına, eşine dostuna göndermek isteyenler için akıl ile ilgili sözler haberimizde... Genellikle İnstagram'da postların altına veya hikaye olarak paylaşılan akıl ile ilgili sözler için anlamlı akıl ile ilgili kısa sözler ve akıl sözleri haberimizde akılla ilgili sözler arayanlar için derlendi.
Akıl ile ilgili sözler merak ediliyor. Sosyal medyada paylaşmak veya bir arkadaşına, eşine dostuna göndermek isteyenler için akıl ile ilgili sözler haberimizde... Genellikle İnstagram'da postların altına veya hikaye olarak paylaşılan akıl ile ilgili sözler için anlamlı akıl ile ilgili kısa sözler ve akıl sözleri haberimizde akılla ilgili sözler arayanlar için derlendi. İşte akıl sözleri!
AKIL İLE İLGİLİ SÖZLER
- Akıl, kişiye sermayedir. - Türk atasözü
- Akıl malın en kıymetlisidir. - Çerkez atasözü
- Akıl ve bilim, aydınlık kesimdedir. Din, imansa karanlık kesimde. Aklın, bilimin ölçüleri bellidir. Gözlem vardır, deney vardır, nesnellik vardır. Yolu ışıklandıran da bunlar. Din ve imanda ise bunlar yoktur. - Turan Dursun
- Akıl, yalnız doğrulukta bulunur. - Goethe
- Akıllı kişiyi sırtında taşısan dahi yük gelmez . - Çerkez atasözü
- Aklı olmayan fakirdir. - Çerkez atasözü
- Deli bile konuşuncaya kadar akıllı zannedilir. - Çerkez atasözü
- Delinin beyi olmaktansa akıllının kölesi olmak daha iyidir. - Çerkez atasözü
- Duygunun yanında akıl daima adi kalır. - Honoré de Balzac
- Hayal gücü, ereksiyon halindeki zekadır. - Victor Hugo
- Kadının el mahareti aklını gösterir. - Çerkez atasözü
- Kuşu yükselten kanat,insanı yükselten akıldır. - Çerkez atasözü
- Sanayileşmenin ve kalkınmanın tarihe gömüldüğü bir toplumda akıl bir lükstür; kapitalizm öncesinde ve tekelli düzende, bir rehber olarak, akıl'a gerek olmadığını biliyoruz. Öyleyse akılsızın akıllıyı kovma süreci normal olmaktadır. Tefeciyi siyasetçinin esir aldığı bir toplumda da en akılsızın en yüksek tepeye çıkması ve kütlesel olarak akıldan kaçış yasadır ve bizde şimdi bu yasa yürürlüktedir. Kamu gelirlerinin, fiilen tamamının faiz ödemelerine ayrıldığı bir ülkede tefeciler egemen demektir; insanı tefeci ahlakının yönettiğini anlıyoruz. - Yalçın Küçük
- Üç türlü aristokrasi vardır; birincisi yaş ve kıdem; ikincisi servet; üçüncüsü akıl ve bilgidir. En şereflisi sonuncusudur. - Arthur Schopenhauer
- Üstün, nadir bulunan zekaya sahip insanlar yalnızca yararlı olan bir işe girmeye zorlandıklarında en güzel resimlerle süslenip sonra da mutfak kabı olarak kullanılan değerli bir vazoya benzer. - Arthur Schopenhauer
- Yaşlının sözü,gencin aklını yener. - Çerkez atasözleri
- Zeka dünyayı yerinden oynatmaya yarayan maniveladır. - Honoré de Balzac
- Zekam bana değil, dünyaya aittir. - Arthur Schopenhauer
- Akıllı kişilerin en büyük talihsizliği, salakların abuk sabukluklarıyla başa çıkmak zorunda olmalarıdır. - Voltaire
- Aklınla gör, kalbinle işit. - Türk atasözü
- Bizi yöneten, dünyayı ellerinde tutan kimselerin bizim kadar akıllı olması yetmez. Bizden çok üstün değiller ise bizden çok aşağı sayılırlar. - Michel de Montaigne
- Her zaman aklımızın ardısıra gidelim, halkın takdiri de, canı isterse ardımızdan gelsin. - Michel de Montaigne
- Çok insan kafaları olmadığı için kafayı bozmuyor. - Arthur Schopenhauer
- Akıl akıldan üstündür. - Türk atasözü
- Ancak, kendi kendini idare edebilen akıllı insanlar hürdür. - Horace
- Aptallar, akıllılardan pek az şey öğrenirler; ama akıllılar aptallardan çok şey öğrenirler. - Marcus Porcius Cato
- Başkalarının bilgisiyle bilgin olsak bile ancak kendi aklımızla akıllı olabiliriz. - Michel de Montaigne
- Gençlikte, güzellikte akıl arama. - Homeros
- İnsan akıbetinin efendisi değildir ve hiçbir zaman da olmayacaktır. İnsanın aklı onu daima bilinmeyen ve öngörülmeyen yeni şeyler öğrenmeye doğru götürecektir. - Friedrich August von Hayek
- Öğrenimsiz akıl sürülmemiş tarlaya benzer. - Halil Cibran
- Sadece tecrübe sayesinde bir şeyler öğrenebiliriz ve hiçbir zaman bir olayı akıl yoluyla tamamen kavrayamayız. - Friedrich August von Hayek
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