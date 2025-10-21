Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden biri olan AKFEN Holding, kuruluşundan bu yana altyapı, enerji, sağlık ve turizm gibi birçok kritik sektörde önemli yatırımlara imza atmıştır. Kurulduğu 1976 yılından itibaren büyüyen ve gelişen AKFEN Holding, Türkiye ekonomisine kattığı değerlerle sektörde örnek gösterilen şirketlerden biri haline gelmiştir. Peki, AKFEN Holding kimin, AKFEN Holding şirketleri nelerdir? İşte detaylar...

AKFEN HOLDİNG KİMİN?

Akfen Holding'in temelleri 1976 yılında, Akın İnşaat A.Ş. ile atıldı. 1986'da Akfen İnşaat şirketinin kurulmasıyla faaliyet alanını mühendislik ve lojman inşaatlarından altyapı projelerine genişletti. Holding statüsüne ise 1999 yılında kavuştu. Kurucuları arasında, Türkiye iş dünyasında tanınan ve başarılı projelere imza atan yatırımcılar bulunmaktadır.

Holding, Türkiye'nin en önemli aile şirketlerinden biri olarak, altyapı projelerinde yerel yatırımcı kimliğiyle güçlü bir duruş sergilemektedir. Akfen, özel sektör ve kamu işbirlikleriyle Türkiye'nin büyümesine katkı sunmayı amaçlayan vizyonuyla hareket etmektedir.

AKFEN HOLDİNG ŞİRKETLERİ NELERDİR?

Akfen Holding, çok sayıda sektörde faaliyet gösteren çeşitli iştirakleriyle geniş bir portföye sahiptir. İşte Akfen Holding'in öne çıkan şirketleri:

TAV HAVALİMANLARI

1997 yılında kurulan TAV Havalimanları, İstanbul, Ankara Esenboğa gibi Türkiye'nin kritik havalimanlarını Yap-İşlet-Devret modeliyle işletmektedir. Yurt dışına açılarak, uluslararası arenada da önemli bir havalimanı işletmecisi konumuna gelmiştir.

TÜVTÜRK

2005 yılında Doğuş Grubu ve Almanya merkezli TüvSüd ile ortak kurulan TÜVTÜRK, Türkiye genelindeki araç muayene istasyonlarının işletmeciliğini üstlenmiştir.

AKFEN ÇEVRE VE SU

2008 yılından beri su, atık su ve katı atık alanlarında kamu ve özel sektör için mühendislik, finansman ve işletme çözümleri sunmaktadır.









AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ

2011'den itibaren hidroelektrik ve güneş santralleri satın alarak, rüzgâr ve güneş enerjisi alanında Türkiye'nin öncü şirketlerinden biri olmuştur.

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI (GYO)

Türkiye, Rusya ve KKTC'de Novotel ve İbis otelleri gibi şehir otelleri yatırımlarıyla faaliyet göstermektedir. 2011 yılında halka arz edilmiştir.

İSTANBUL DENİZ OTOBÜSLERİ (İDO)

Tepe, Sera ve Souter Investments ile kurulan ortaklıkla 2011'den itibaren İstanbul'un deniz ulaşımını yöneten önemli bir kuruluştur.

AKFEN HOLDİNG NE İŞ YAPIYOR?

Akfen Holding, Türkiye'nin stratejik altyapı alanlarında yatırım ve işletme faaliyetleri yürütmektedir. Başlıca iş kolları şunlardır:

ALTYAPI VE ULAŞIM

Akfen, havalimanları ve liman işletmeciliğinde önemli projeler gerçekleştirmektedir. TAV Havalimanları ve Mersin Limanı gibi kritik projelerle ulusal ve uluslararası ulaşım altyapısına katkı sağlamaktadır.

ENERJİ

Yenilenebilir enerji sektöründe hidroelektrik, güneş ve rüzgâr santralleriyle temiz enerji üretimi alanında faaliyet göstermektedir. Uluslararası finans kuruluşlarıyla işbirlikleriyle büyüyen enerji portföyü, Türkiye'nin sürdürülebilir enerji hedeflerine paralel gelişmektedir.

SAĞLIK

Türkiye'nin kamu-özel işbirliği modeliyle hayata geçirilen şehir hastanelerinde, yüksek yatırım bedelleri ve modern sağlık hizmet altyapısıyla öne çıkmaktadır. Isparta, Eskişehir ve Tekirdağ şehir hastanelerinin inşaat ve işletme süreçlerinde aktif rol almıştır.

TURİZM VE GAYRİMENKUL

Accor Grubu işbirliği ile şehir otelciliği alanında faaliyet gösterirken, otel yatırımlarını büyütmektedir. Gayrimenkul yatırım ortaklığı çatısı altında portföyünü çeşitlendirmektedir.

ÇEVRE VE SU YÖNETİMİ

Su arıtma, atık su ve katı atık alanında altyapı ve işletme hizmetleri sunarak çevresel sürdürülebilirlik projelerinde öncü rol üstlenmektedir.